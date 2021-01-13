前 100 位比特币用户在过去 30 天里积累了 110 亿美元的比特币

1 月 13 日消息，据国外媒体报道，前 100 个最富有的比特币地址在过去 30 天里积累了 16% 的比特币。这些地址总共增加了 334,000 比特币，价值 110 亿美元。

普通用户对比特币最近的价格从 41000 美元降到 33000 美元以下几乎没有太大反应。自 1 月 10 日创下历史新高以来，只有 7 个地址进行了转账。在过去 30 天内进行交易的地址中，只有 8 个地址自 12 月 12 日以来以其名义进行了超过 10 次交易。前十名中有八个地址的首次交易是在 2018 年 9 月之后。前 100 名中最新的只有两个月的历史。

然而，它们并不都是独立的鲸鱼。这些地址包括至少 10 个由火币、 Binance、 Bittrex 和 Kraken 等交易所控制的地址。据悉，其余的投资者是机构投资者和富有的投资者持有，几乎无法区分。但有一点很清楚，那就是大公司不容易受到价格或情绪的影响。

进入比特币地址的最高层，一个人必须持有超过 3.36 亿美元的比特币。进入前十名需要大约 22 亿美元。

这些地址目前控制着 250 多万 BTC（占流通供应量的 13.5%），价值近 850 亿美元，其中包括 15 个休眠地址。有十一个已存在 9 年多。