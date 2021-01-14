索泰发布三款 RTX 3060 显卡，最高加速频率 1837 MHz

IT之家1月14日消息 英伟达于 1 月 13 日正式发布了 RTX 3060 甜品显卡，采用了比 RTX 3060 Ti 更大的 12GB GDDR6 显存。索泰近日发布了三款 RTX 3060 显卡，均采用双风扇设计，外观紧凑。

第一款名为 RTX 3060 AMP 白色版。这是该系列的旗舰型号，采用纯白的外壳以及散热风扇。产品采用 IceStorm 2.0 散热设计，右侧全新的 11 叶片散热风扇相比此前产品风量提升 10%。

显卡散热器采用高密度 5 热管散热，具有热管直触技术。显卡 PCB、金属背板有着额外镂空设计，能提高一部分散热鳍片的通风效果。

索泰 RTX 3060 AMP 白色版显卡使用 2×8-pin 供电，最大加速频率 1837MHz，显卡标称功耗 170W。

第二款显卡名为 RTX 3060 Twin Edge OC。与上一款不同，该显卡采用 3 热管散热，单 8-pin 供电。虽然定位 OC 版，但这款显卡的规格要低于白色版本，加速频率 1807MHz。

第三款显卡与上一款相同，名为 RTX 3060 Twin Edge。GPU 核心频率没有进行超频，仅为 1777MHz。

IT之家了解到，英伟达 RTX 3060 GPU 核心拥有 3584 个流处理器，内存位宽 192bit，搭载 12GB 显存，支持 PCIe 4.0 ×16 协议。显卡支持 NVIDIA Reflex、Resizable BAR，可以使得 CPU 访问显存来提高性能。索泰这三款显卡均支持风扇停转技术、双风扇独立控制技术，输出端口为 3×DP 1.4a 以及 1×HDMI 2.1。