苹果被指控侵犯五项相关无线通信专利

总部位于美国特拉华州的通信技术公司 Neo Wireless 周三向得克萨斯州西区地区法院提起侵权诉讼，指控苹果 iPhone 和其他手机功能产品侵犯了其五项无线通信专利。

这些专利集中在与无线通信、频段和其他蜂窝技术相关的某些底层系统上，它们最初是由发明家李晓东（音译）和其他共同发明人在 2004 年至 2005 年间提交的，涵盖了与第三代合作伙伴项目 (3GPP)敲定的 LTE 标准相关的部分技术。3GPP 是个开发电信协议标准的组织。

更具体地说，这起诉讼针对的是 iPhone 使用包括 LTE 和 5G 在内多种蜂窝网络的设置方式。起诉书中写道：“为了利用 LTE 或 4G 以及 NR 或 5G 网络，iPhone 的制造符合无线标准，如 3GPP 标准，这些标准确保了无线设备和无线网络的兼容性。”

虽然没有具体点名，但苹果的其他设备，如 Apple Watch 和 iPad，大概也被包括在诉讼的侵权指控中。例如，诉状称，苹果的 iPhone 和蜂窝设备侵犯了与 3GPP LTE 标准规格相关的美国第 8467366 号专利。其他侵权指控也遵循类似的模式。

诉讼中提及的五项专利包括：“用于多载波通信系统中随机接入的方法和装置”、“灵活使用频带的方法和装置”、“宽带通信系统的信道探测信号”、“用于自适应传输和反馈的多载波通信方法和设备”以及 “降低开销的多载波分组通信的方法和系统”。

起诉书要求陪审团审理，要求苹果支付与其涉嫌侵犯专利相关的损害赔偿、费用，要求苹果支付持续的专利费以及支付律师费。