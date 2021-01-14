苹果 iOS 14.4/iPadOS 14.4 开发者预览 / 公测版 Beta 2 发布：第三方耳机音量警报，iPhone 12 U1 与 HomePod mini 触觉交互

IT之家1月14日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果今天凌晨开始推送 iOS 14.4、iPadOS 14.4 的开发者预览版 Beta 2 ，版本号 18D5043d 。目前公测版也已发布，新的 Beta 版本是在苹果发布 iOS 14.4 Beta 1 一个月之后发布的。

iOS 14.4 和 iPadOS 14.4 可以通过苹果开发者中心下载，也可以在 iPhone 或 iPad 上安装适当的配置文件后通过 OTA 下载。

IT之家获悉，iOS 14.4 包含了一项新的设置，为第三方蓝牙连接的音频设备指定设备类型，以便正确进行耳机音频水平测量。苹果会跟踪耳机音频水平测量，如果音乐播放的音量水平随着时间的推移有可能损害听力健康，就会发出警报。

搭配仅对有限测试者开放的 HomePod 14.4 测试版，iOS 14.4 增加了新的 HomePod mini 功能，利用了 mini 的 U1 芯片。

现在，当歌曲从 HomePod mini 传输到支持 U1 的 iPhone 11 或 iPhone 12 时，会有视觉、音频和触觉效果。当 iPhone 靠近 HomePod mini 时，它会开始一个柔和的触觉节奏，随着 iPhone 的靠近，节奏会越来越快，直到打开 HomePod mini 和 iPhone 之间传输歌曲的界面。

这一功能将使 HomePod mini 和 iPhone 11 或 iPhone 12 的交接更快、更可靠，这些设备都配备了 U1 芯片，可以让设备更好地了解彼此的位置关系。

在 iPhone 上 Apple Watch 应用的 “锻炼”部分，有一个新的 “散步时间”功能，其中包括一个 “将最新的锻炼内容添加到手表”的开关。这表明，苹果可能计划在 watchOS 7.3 测试版中加入引导式步行锻炼。“步行锻炼时间”会在 Apple Watch 连接电源并靠近 iPhone 时下载。完成的锻炼会自动删除。这是 watchOS 7.3 和 iOS 14.4 的 Beta 1 测试版中没有的功能，但以后可以激活。

1、iOS 14/iPadOS 14 开发者预览测试版描述文件：点此下载



2、iOS 14/iPadOS 14 公开测试版描述文件：点此下载

微信读者请注意：关注【IT之家】官方微信公众号后，回复关键词“描述文件”或“苹果”，即可最方便的获取当前最新版描述文件和攻略！

3、描述文件、iOS 固件下载必备之完全手册：

《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布/固件下载/升级更新大全表》