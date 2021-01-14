宝马宣布明年初推出超宽带版苹果车钥匙功能：无需从口袋拿出 iPhone 即可解锁车辆

IT之家 1 月 14 日消息 宝马今天宣布未来计划推出 Digital Key Plus，这是苹果车钥匙功能的增强版，融合了超宽带（Ultra Wideband）技术，让驾驶者无需从口袋或包里拿出 iPhone 就能解锁和启动车辆。宝马表示，该功能将首先在其新款 iX 电动车上推出，预计 2021 年底在欧洲上市，2022 年初在北美上市。

苹果在去年 iOS 13.6 及以后的版本中推出了对数字车钥匙的支持，宝马是第一家也是迄今为止唯一一家推出该功能的汽车制造商，从 2021 款 5 系开始，之后在 2020 年 7 月 1 日以后生产的更多宝马车型上推出。宝马目前的数字车钥匙功能基于 NFC 技术，需要驾驶者将 iPhone 靠近驾驶室车门才能解锁车辆。

超宽带是一种短距离、高带宽的无线通信协议，具有精确的空间感知能力，这意味着 iPhone 只需要在车辆附近就可以解锁和启动车辆。宝马表示，Ultra Wideband 的精确性也确保了中继攻击——即无线信号被干扰或拦截的情况不可能发生。

苹果在 2019 年开始在部分设备上推出对 Ultra Wideband 的支持，在 iPhone 11 机型中搭载 U1 芯片，随后在去年推出 iPhone 12 机型搭载。Apple Watch Series 6 机型也配备了 U1 芯片，鉴于苹果的车钥匙功能在 watchOS 6.2.8 及以后的机型上都有，宝马的 Digital Key Plus 功能可能会延伸到 Apple Watch 上。

正如去年所宣布的那样，宝马的新闻稿证实，苹果和宝马一直在与汽车连接联盟紧密合作，建立超宽带的数字钥匙 3.0 规范，为汽车行业提供全球标准。

相关消息，Business Korea 今天声称，现代汽车计划在今年晚些时候采用苹果的数字汽车钥匙功能，但该报道没有说明现代汽车是否计划推出 NFC 或超宽带版本的功能。IT之家了解到，与信用卡和登机牌类似，数字车钥匙存储在 iPhone 和 Apple Watch 的 Wallet 应用中。