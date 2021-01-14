英特尔发布 NUC11 系列迷你主机：最高配备 i7 1185G7 四核 CPU

IT之家1月14日消息 英特尔于今年的 CES 发布了四款 NUC 11 系列迷你主机，最高配可搭载 RTX 2060 独立显卡，均采用英特尔 11 代移动处理器，配备 Xe 锐炬显卡。

该系列包含的型号有：

NUC 11 Enthusiast Mini PC

NUC 11 Performance Mini PC

NUC 11 Pro Mini PC

NUC 11 Compute Element 计算单元

这其中，英特尔 NUC 11 Pro 迷你主机采用双面 PCB 设计，CPU 放置在主板下方。此款电脑支持双槽笔记本内存，搭载三个 M.2 插槽，其中一个 PCIe x4 Gen 4: M.2 2280 用来安装固态硬盘，一个 PCIe x1 Gen 3: M.2 2230 用来安装无线网卡，还有一个 2242 接口用来扩展额外的设备。

这款电脑设计十分紧凑，设计 TDP 为 40W。CPU 搭载 i7-1185G7 处理器，4 核 8 线程，主频最大 4.8GHz，支持 DDR4-3200 以及 AVX-512 指令集。

接口方面，电脑具备 Type-C 口，其中一个支持 USB 4 以及雷电 4，另一个支持雷电 3。除此之外还有 3 个 USB 3.2 Type-A 接口、HDMI 2.0b 以及 DP 1 .4a 输出。

英特尔 NUC 11 Enthusiast 为最高端的型号，这款电脑除了搭载 i7-1165G7 处理器以外，还搭载英伟达 RTX 2060 显卡，支持 M.2 22110 规格插槽，可以搭载企业级 NVME 固态硬盘。该主机同样采用外置供电设计，需求为 19V 230W。

IT之家了解到，英特尔 NUC 11 系列迷你主机最低配为 i3-1115G4 处理器，采用双核四线程设计，加速频率 4.1GHz，核显没有配备最新的 Xe 锐炬 GPU。这几款 NUC 电脑目前尚未在国内发布，价格未知。