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英特尔发布 NUC11 系列迷你主机：最高配备 i7 1185G7 四核 CPU

2021/1/14 10:51:46 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月14日消息 英特尔于今年的 CES 发布了四款 NUC 11 系列迷你主机，最高配可搭载 RTX 2060 独立显卡，均采用英特尔 11 代移动处理器，配备 Xe 锐炬显卡。

该系列包含的型号有：

  • NUC 11 Enthusiast Mini PC

  • NUC 11 Performance Mini PC

  • NUC 11 Pro Mini PC

  • NUC 11 Compute Element 计算单元

这其中，英特尔 NUC 11 Pro 迷你主机采用双面 PCB 设计，CPU 放置在主板下方。此款电脑支持双槽笔记本内存，搭载三个 M.2 插槽，其中一个 PCIe x4 Gen 4: M.2 2280 用来安装固态硬盘，一个 PCIe x1 Gen 3: M.2 2230 用来安装无线网卡，还有一个 2242 接口用来扩展额外的设备。

这款电脑设计十分紧凑，设计 TDP 为 40W。CPU 搭载 i7-1185G7 处理器，4 核 8 线程，主频最大 4.8GHz，支持 DDR4-3200 以及 AVX-512 指令集。

接口方面，电脑具备 Type-C 口，其中一个支持 USB 4 以及雷电 4，另一个支持雷电 3。除此之外还有 3 个 USB 3.2 Type-A 接口、HDMI 2.0b 以及 DP 1 .4a 输出。

英特尔 NUC 11 Enthusiast 为最高端的型号，这款电脑除了搭载 i7-1165G7 处理器以外，还搭载英伟达 RTX 2060 显卡，支持 M.2 22110 规格插槽，可以搭载企业级 NVME 固态硬盘。该主机同样采用外置供电设计，需求为 19V 230W。

IT之家了解到，英特尔 NUC 11 系列迷你主机最低配为 i3-1115G4 处理器，采用双核四线程设计，加速频率 4.1GHz，核显没有配备最新的 Xe 锐炬 GPU。这几款 NUC 电脑目前尚未在国内发布，价格未知。

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关键词：英特尔CPU

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