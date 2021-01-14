2020 快递企业公众满意度排名：顺丰、京东、邮政 EMS 列前三

IT之家1月14日消息 央视新闻报道，在 1 月 14 日举行的一季度例行新闻发布会上，国家邮政局市场监管司副司长边作栋发布了 2020 年快递服务满意度调查和时限测试结果。从快递服务满意度调查结果来看，2020 年，快递服务总体满意度得分为 76.7 分，较 2019 年下降 0.6 分。

IT之家获悉，快递企业总体满意度排名依次为：顺丰速运、京东快递、邮政 EMS、中通快递、韵达速递、百世快递、圆通速递、申通快递、天天快递、德邦快递。

其中，公众满意度排名依次为：顺丰速运、京东快递、邮政 EMS、中通快递、圆通速递、韵达速递、德邦快递、百世快递、申通快递、天天快递。

在投递方式上，平台化、集约化的投递方式受到越来越多的用户欢迎，78% 的受调查用户表示，能够接受快件投递到快递末端服务站、智能快件箱和其他代收点。尤其是疫情期间，无接触投递服务普遍化加速了用户对这些投递方式的接受。

在不同区域中，中部地区服务表现最好，满意度得分连续 5 年稳步上升；西部地区服务表现较 2019 年上升幅度最为明显；东部地区服务表现较 2019 年有所下降。中、西部地区满意度得分继续上升，表明 “快递下乡”成效继续显现。用户对城市寄往农村及偏远地区快递服务的满意度得分为 81.5 分，较 2019 年上升 1.1 分。2020 年快递公众满意度得分居前 15 位的城市是：宝鸡、长春、漯河、银川、太原、临沂、合肥、兰州、芜湖、乌鲁木齐、呼和浩特、泉州、桂林、武汉、海口。

10 家品牌的全程时限和 72 小时准时率排名均为：顺丰速运、邮政 EMS、京东快递、中通快递、韵达速递、百世快递、申通快递、圆通速递、天天快递、德邦快递。

在寄出地处理、运输、寄达地处理、投递四个环节中，寄出地处理和寄达地处理环节时限均有改善，运输环节时限有所延长，投递环节时限基本稳定。