爱奇艺体育 CEO：坚决反对电竞是体育

IT之家 1 月 14 日消息 在 1 月 12 日第五届中国体育产业嘉年华《体育 · 新内容：理性与感性》论坛环节中，爱奇艺体育 CEO 喻凌霄称电竞不能算是体育。

爱奇艺体育 CEO 喻凌霄在谈到近年来非常火爆的电竞市场以及电竞和体育的关系时表示：“2020 年，疫情造成体育赛事 “真空”，线上比赛变得特别重要，但是从游戏演变而来的电子竞技，我坚决反对它是体育，不管你是不是加入了奥运会！资本可以逐利，但是不要假装是体育！体育需要更多线上产品，但一定是积极健康线上的生活方式。”

盛力世家创始人&CEO 李胜的观点和喻凌霄比较接近，他认为，体育需要身体锻炼，体育是人类的最后一道防线，德智体需要全面发展，不能被手指和大脑运动所取代。体育有竞技，但竞技不都是体育。

IT之家了解到，电竞运动已经作为正式比赛项目，入选 2022 年杭州亚运会。目前关于电竞入奥运的话题还存在巨大的争议性，在 2020 年 12 月的国际奥委会执委会上，包霹雳舞（Breaking）、滑板、攀岩和冲浪，作为 4 个新增项目入选了 2024 年巴黎奥运会，并不包含电竞项目。

爱奇艺体育 CEO 喻凌霄：从游戏演变而来的所谓的电子竞技，我坚决反对它是体育，哪怕进了亚运会，我也不认账。体育是积极向上的，是健康的生活方式。你怎么看？