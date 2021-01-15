比尔 · 盖茨成美国最大农田主，坐拥 24.2 万英亩农田

IT之家 1 月 15 日消息 据福布斯报道，世界第四大富豪、自诩为书呆子的比尔 - 盖茨（Bill Gates），一直在美国各地悄悄地购买农田，目前其拥有 24.2 万英亩（约 979 平方公里）农田，成为美国第一大私人农田所有者。

在多年来有报道称他在佛罗里达州和华盛顿等地购买农地后，美国地产月刊《土地报告》披露，他已经建立了一个横跨 18 个州的庞大农地组合。他持有最多的土地是在路易斯安那州（69071 英亩）、阿肯色州（47927 英亩）和内布拉斯加州（20588 英亩）。此外，他还持有亚利桑那州凤凰城西侧 25750 英亩过渡性土地的股份，该地正在被开发为新郊区。

根据《土地报告》的研究，这些土地由盖茨的个人投资工具 Cascade Investments 直接和通过第三方实体持有。Cascade 的其他投资包括食品安全公司 Ecolab、二手车零售商 Vroom 和加拿大国家铁路公司。

虽然一个科技亿万富翁也会成为全国最大的农田所有者可能会让人感到惊讶，但这并不是盖茨唯一涉足农业的领域。2008 年，比尔和梅琳达 - 盖茨基金会宣布拨款 3.06 亿美元，用于促进撒哈拉以南非洲和南亚地区小农户的高产、可持续农业。该基金会还进一步投资于抗气候变化的 “超级作物”和高产奶牛的开发和扩散。去年，该组织宣布成立了一个非营利组织 Gates Ag One，以推进这些工作。

目前还不完全清楚盖茨的农田是如何使用的，也不清楚是否有任何土地被留作保护。然而，有迹象表明，这些土地的使用方式可能与基金会的价值观相一致。Cascade 的子公司 Cottonwood Ag Management 是 Leading Harvest 的成员，该组织是一个非营利组织，旨在促进可持续农业标准，优先保护作物、土壤和水资源。

盖茨并不是《土地报告》顶级私人农田所有者名单中唯一的亿万富翁。Wonderful Company 的联合创始人斯图尔特和林达 - 雷斯尼克（净资产：71 亿美元）以 19 万英亩的土地排名第三。他们的农田为他们的品牌生产商品，包括 POM Wonderful、Wonderful Pistachios 和 Wonderful Halos mandarins。

IT之家了解到，虽然盖茨是美国最大的农田所有者，但他不是最大的个人土地所有者。在美国百大地主名单中，《土地报告》将榜首位置给了自由媒体主席约翰 - 马龙，他拥有 220 万英亩的牧场和森林。CNN 创始人泰德 - 特纳排名第三，他在 8 个州拥有 200 万英亩牧场土地。就连亚马逊 CEO 杰夫 - 贝佐斯也在大规模投资土地，以拥有 42 万英亩的土地排名第 25 位，主要是在德克萨斯州西部。