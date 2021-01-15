国家邮政局公布 2020 年邮政行业运行情况：义乌快递量排名第一

IT之家1月15日消息 昨日，国家邮政局正式公布了 2020 年邮政行业运行情况。

2020 年，全国快递服务企业业务量累计完成 833.6 亿件，同比增长 31.2%；业务收入累计完成 8795.4 亿元，同比增长 17.3%。其中，同城业务量累计完成 121.7 亿件，同比增长 10.2%；异地业务量累计完成 693.6 亿件，同比增长 35.9%；国际 / 港澳台业务量累计完成 18.4 亿件，同比增长 27.7%。

其中 12 月份，全国快递服务企业业务量完成 92.5 亿件，同比增长 37.4%；业务收入完成 926.2 亿元，同比增长 20%。

2020 年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为 79.4%、13.3% 和 7.3%，业务收入比重分别为 79.6%、11.9% 和 8.5%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降 0.3 个百分点，快递业务收入比重下降 0.6 个百分点；中部地区快递业务量比重上升 0.4 个百分点，快递业务收入比重上升 0.6 个百分点；西部地区快递业务量比重下降 0.1 个百分点，快递业务收入比重基本持平。

在快递业务量上，义乌市以 901084.6 万件的累计业务量成为中国 2020 年快递业务量最高的城市。