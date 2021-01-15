三星 Galaxy S21 系列不支持 MST 技术，无法进行 POS 机磁条卡支付

IT之家 1 月 15 日消息 三星支付的一个鲜明特点是它对磁条技术的支持，也就是所谓的 MST。使用 MST，用户可以用任何信用卡机器进行非接触式支付，即使后者不支持近场通信（NFC），这是 Samsung Pay 相比竞争对手的一大优势。

不过，三星今天证实，全新的三星 Galaxy S21 系列将不支持 MST。这意味着 Galaxy S21 的用户只要进行非接触式支付，就需要依靠 NFC 的支持。

三星称：“由于消费者和企业快速采用近场通信（NFC）技术，从 2021 年推出的设备开始，Samsung Pay 将在 Galaxy 产品组合中，重点支持 NFC 交易。虽然未来的设备将不再包含磁条技术 (MST)，但使用之前兼容的 Galaxy 设备的客户将能够继续使用 Samsung Pay，包括 MST。”

三星似乎对这一变化的解释很简单，就是现在 NFC 比 MST 要普遍得多。因此，这很可能是一个简单的成本节约措施，促使三星从 Galaxy S21 手机中移除 MST 硬件。

这无疑会让很多三星粉丝感到不满，虽然现在在商店里肯定更容易找到 NFC 支持，但仍然不是到处都有。

IT之家了解到，MST(MagneticSecureTransmissions)即 “磁性安全传输”，该技术是由 LoopPay 公司研发并取得专利，三星早前收购了该公司，就是为了部署其三星智付业务。三星智付与苹果支付等其他支付手段突出的最大亮点就是支持磁条卡支付。

用户用支持 MST 技术的三星手机靠近 POS 设备磁头位置即可实现读卡，这对于不支持非接卡的 POS 商户是个福音，在不更换 POS 设备的情况下也能使用三星智付。