彭博社：下一代 MacBook Pro 的 MagSafe‌ 充电速度更快，MacBook Air 也将重新设计

IT之家1月15日消息 据彭博社今日报道，知情人士透露，苹果计划在今年升级 MacBook Pro 笔记本电脑，例如更强更快的处理器，更新的显示器以及 MagSafe 磁吸式充电接口的重现。截止发稿苹果尚未回应。

新款笔记本电脑将拥有两种屏幕尺寸，分别是代号 J314 的 14 英寸型号和代号 J316 的 16 英寸版本。

知情人士透露，这两种产品都将使用苹果 Mac 处理器的迭代版本（例如 M2），并拥有更多的内核和增强的 GPU。由于保密协议，消息人士要求身份保密。

IT之家了解到，去年 11 月，苹果用基于 Arm 的 M1 芯片取代了英特尔芯片，包括 13 英寸的 MacBook Pro 在内的三款设备获得了用户广泛好评。

此外，知情人士透露，除了更强的芯片，苹果还计划在其新款 MacBook Pro 上使用更亮、对比度更高的屏幕面板。新的 Mac 外观将与当前版本相似，只是在设计上有一些小改动。此外，苹果计划在年中推出新款 MacBook Pro。

新款 MacBook Pro 机型将继续支持 ‌type-C 接口，两个 USB-C 接口位于 ‌MagSafe 端口旁边，以及另一边的两个 USB-C 接口。

值得一提的是，爆料者称，随着 MagSafe 的回归，下一代 MacBook Pro 将支持更快的充电速度。

除此之外， 天风国际分析师郭明錤今天也发布了一份关于 MacBook Pro 的报告，他预测：

2 款新机型分别配备约 14 英寸与 16 英寸显示器。

机壳设计方面，新机型顶盖与底部取消既有机种的弧度设计，改采用类似 iPhone 12 的平面直角设计。

恢复 MagSafe 充电接头设计。

移除 OLED Touch Bar ，恢复实体功能按键。

新机种均没有 Intel CPU 选项。

配备更多种类 I/O，大部分使用者可能不需要再额外采购转接器。

值得一提的是，彭博社报道指出，苹果同时也在重新设计 MacBook Air，但预计要等到下一款 MacBook Pro 面世很久之后才会发布。