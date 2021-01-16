彭博社：苹果正为 iPhone 13 测试屏下指纹 , 可折叠 iPhone 也在研发中

IT之家 1 月 16 日消息 据彭博社马克 - 古尔曼（Mark Gurman）的最新报道称，苹果已经开始 “早期工作”，开发一款拥有可折叠显示屏的 iPhone。虽然可折叠 iPhone 的测试工作已经开始，但苹果并没有承诺发布一款拥有可折叠显示屏的设备。

报道称，开发还没有扩展到显示屏之外，苹果的实验室里还没有完整的可折叠 iPhone 原型机。苹果已经讨论了几种可折叠屏幕的尺寸，包括一种可以展开到类似于 iPhone 12 Pro Max 上 6.7 英寸显示屏的尺寸。据悉，苹果的设计有一个 “大部分看不见的铰链”，电子元件位于显示屏后面，而不是由一个可见的铰链分开的两个面板。

彭博社认为，可折叠的 iPhone 很可能 “还要等上几年”，或者 “最终可能永远不会推出”，苹果主要关注的是 2021 年即将推出的旗舰 iPhone 和 iPad。

今年计划推出的 iPhone 13 机型预计不会在设计上有重大改变，因为 2020 年的 iPhone 机型标志着技术和设计的重大改革。据悉，苹果工程师将把 2021 年的 iPhone 视为 2020 年机型的 “S”版本。苹果过去曾在 iPhone 机型功能更新较小的年份使用 “S”的命名方式。

报道称，虽然设计上的变化预计不大，但苹果正在测试屏幕内的 Touch ID 指纹识别器，这将标志着苹果自推出 iPhone X 以来，旗舰设备所使用的生物识别系统发生重大变化。

当然，Face ID 也仍然支持，屏下指纹将方便 iPhone 用户在使用口罩解锁 iPhone。

苹果还考虑过取消部分 iPhone 机型的充电口，改用无线充电，目前看来，这种可能性在今年的新机上仍然存在。

IT之家了解到，彭博社今天的报道还证实了 AirTags 有望在 2021 年推出，而且重申了 iPad Pro 的传言，认为苹果正在研发一款配备 mini-LED 显示屏和更快处理器的新机型。