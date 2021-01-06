韩媒：三星将独家为苹果 iPhone 13 Pro 供应 LTPO OLED 屏，支持 120Hz 刷新率

IT之家 1 月 6 日消息 韩媒 TheElec 获悉，三星将成为今年晚些时候苹果 iPhone 13 系列中“Pro”机型的 LTPO OLED 显示屏的独家供应商。

报道称，苹果 iPhone 13 将有四款机型，全部使用 OLED 面板。其中苹果 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 两款机型都将使用三星显示器生产的低温多晶硅 (LTPO)薄膜晶体管 (TFT)OLED 面板，支持 120Hz 刷新率。

LG Display 今年无法向苹果供应其用于 iPhone 的 LTPO OLED，但其正在开发中，争取在 2022 年供应。

三星显示器去年首次为三星电子的 Galaxy Note20 Ultra 供应了 LTPO OLED，三星将该技术称为自适应频率或混合氧化物和多晶硅（HOP）。

三星显示器公司正在寻求转让其在牙山的部分 A3 生产线，用于生产 LTPO TFT。该生产线的月产能为 10.5 万片，其中约 6 万张将被转移到 LTPO TFT 上。

报道还称，苹果计划在 2022 年底推出的所有 iPhone 机型中使用 LTPO OLED。

LG Display 曾要求其参与 iPhone 13 的 LTPO，苹果也接受了这一要求。对苹果来说，让 LG Display 获得 LTPO OLED 技术是有利的，这样可以减少对三星显示器的依赖。

LG Display 目前正在帕州的 E6 生产线建设一条月产 5000 张的 LTPO TFT 生产线。该公司将在 2021 年上半年投入每月 1 万张产能的设备，下半年再投入每月 1 万张产能的设备，该公司的目标是到 2021 年底确保每月 25,000 张的产能。

IT之家了解到，与传统的 OLED 面板生产相比，LTPO TFT 的生产时间大约需要 2 周。LTPO TFT 在之前的低温多晶硅 (LTPS)工艺的基础上，在 TFT 生产中增加了氧化物工艺。

去年，三星显示器是 iPhone 12 系列的 on-cell OLED 面板的唯一供应商，5.1 英寸的 iPhone 12 Mini 和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro Max 使用了这种方法。所有型号的 iPhone 13 都将使用 on-cell OLED。

Apple Watch Series 5 和 Series 6 型号已经使用了 LTPO 显示屏，对续航有很大帮助。