日媒：苹果 iPhone 13 将采用 “更浅”的刘海，整体设计保持不变

IT之家 1 月 9 日消息 据日本网站 Mac Otakara 今天援引中国供应链内部消息人士的新报道称，苹果预计将在 2021 年推出四款 iPhone，其中 iPhone 13 将与 iPhone 12 在设计上大体相同，变化不大。

报道称，四款 iPhone 的高度和宽度预计将保持不变，但厚度可能增加约 0.26 毫米。

报道还称，预计所有 iPhone 13 机型的后置摄像头单元尺寸将增加 0.9 毫米，苹果将转向 “用蓝宝石玻璃覆盖整个摄像头单元”的设计。镜头预计会减少凸起，这与 2020 年的 iPad Pro 更为相似，后者的摄像头凸起较厚，但在镜头设计上，突出的部分较少。

Mac Otakara 认为，iPhone 13 Pro 可能会采用传感器光学防抖功能，苹果 iPhone 12 Pro Max 就支持这一功能。

至于 iPhone 13 的正面，该网站认为 TrueDepth 摄像头 “变得更浅”，因为显示屏顶部的接收器将移动到外壳的边缘，所以 2021 年的 iPhone 新机有可能会有一个长度相同但没有那么厚的刘海。

IT之家了解到，其他的 iPhone 13 传言称，一些机型将采用 LTPO OLED 显示屏，支持 120Hz 刷新率，当然也会有更快的 A15 芯片。