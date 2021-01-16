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谷歌收购 Fitbit 引发用户隐私担忧：欧盟将限制二者共享数据，独立保存

2021/1/16 7:47:08 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月16日消息 经过了漫长的反垄断调查，谷歌于 14 日正式以 21 亿美元收购了可穿戴设备品牌 Fitbit。目前 Fitbit 在全球售出了超过 1.2 亿台设备，有着广泛的用户群体。

据外媒 Forbes 消息，在收购宣布完成之后，一些用户对自己隐私信息表示担忧。由于谷歌是一家大数据驱动的公司，善于利用用户信息进行定制化的广告推送，因此用户担心收到与自己健康状态相关的广告，这意味着自己的隐私信息遭到泄露。

Fitbit CEO 詹姆斯 · 帕克（James Park）回应称，“谷歌将继续保护用户隐私，并与全球监管机构达成了具有约束力的承诺，确认 Fitbit 用户的健康数据不会用于谷歌广告。”这一份承诺是欧盟此前反垄断调查的一部分，谷歌如果想要收购 Fitbit，必须承诺 Fitbit 数据需要保存在单独的仓库中。此外，欧盟还禁止谷歌限制其它品牌的智能穿戴设备的行为，目的是保证公平竞争。

IT之家了解到，这些承诺有效期为 10 年，但欧盟可以选择延期。根据 Counterpoint Research 的数据，2020 年上半年，Fitbit 智能手表全球市场份额仅为 2.4%，而苹果的智能手表占比 51.4%，佳明为 9.4%，华为占比 8.3%，三星占比 7.2%。

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关键词：谷歌Fitbit

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