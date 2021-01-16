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2020 年全球视频游戏消费达 569 亿美元，增长 27%

2021/1/16 11:23:48 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月16日消息 根据美国市场研究机构 NPD 消息，2020 年全球在 PlayStation、Xbox、Switch 等视频游戏上的消费达到了 569 亿美元，相比 2019 年增长 27%。这不仅因为新冠疫情限制了人们的出行，索尼 PS5、微软 Xbox 次世代游戏主机的发布也有推动作用。这项统计数据包含游戏机硬件、游戏软件/订阅服务以及相关配件。

2020 年 12 月当月，全球在视频游戏方面消费 77 亿美元，同比增长 25%。随着索尼 PS5 的到来，全球 12 月游戏设备硬件的消费达到了 13.5 亿美元，相比 11 月增长 38%。

NPD 表示，这是除了 2013 年 12 月 Xbox One、索尼 PS4 发售以外的最高纪录，那时全球当月在游戏主机上的投入达到了 13.7 亿美元。如果不是 PS5 供货紧张，这一纪录有希望被打破。从销量来看，任天堂 Switch 去年 12 月当月销量创造了第一名的好成绩，仅次于 2008 年的 Wii 游戏机。

IT之家了解到，新一代 Switch 游戏机有望于今年发布，此外索尼以及 AMD 也正在努力与台积电合作，提高芯片产能。目前有消息称索尼 PS5 已经通过中国 3C 认证，如果供货充足，有望于今年在中国大陆发售。

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关键词：游戏主机

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