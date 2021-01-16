斥资 26.5 亿美元买的机器人公司，现被 Uber“抛弃”

1 月 16 日，据知情人士透露，为了实现盈利目标，Uber 正在继续精简业务，最新举措是剥离去年斥资 26.5 亿美元收购的外卖巨头 Postmate 旗下送货机器人部门 PostMates X。

PostMates X 将成为独立公司，并改名为 Serve Robotics，其开发的自动人行道送货机器人已经投入试点运行。这款机器人最近与 Pink Dot Stores 合作在西好莱坞送货，可能会成为新公司的核心产品。

根据这笔正在向投资者推销的交易，Serve Robotics 将由 PostMates X 负责人阿里 · 卡沙尼 (Ali Kashani)继续经营。安东尼 · 阿门塔 (Anthony Armenta)将领导新公司的软件工作，亚伦 · 莱巴 (Aaron Leiba)负责硬件，这与他们在 PostMates X 的职位相同。

与此同时，Uber 将保留 Serve Robotics 的部分股权，并与这家初创公司签署商业协议。Serve Robotics 则可以获得知识产权和其他资产作为交换。据知情人士透露，Uber 正在讨论保留这家新公司约 25% 的股份。

PostMates 对人行道送货机器人的探索始于 2017 年，当时该公司悄悄收购了卡沙尼的初创公司 Lox。PostMates 于 2018 年 12 月推出了初代 Serve 自动送货机器人。第二代于 2019 年夏天出现，除了激光雷达传感器外，设计完全相同。PostMates 没有与其他公司合作，而是使用自家送货数据构成了如何设计和部署人行道机器人的基础。

剥离 PostMates X 将符合 Uber 的精简业务战略，该战略在其 2019 年 5 月首次公开募股（IPO）后开始形成，并在去年新冠肺炎疫情爆发给这家网约车公司带来压力时加速实施。

两年前，Uber 的业务遍及交通运输的各个领域，包括网约车、微出行、物流、公共交通、外卖、自动驾驶汽车以及空中出租车等未来押注。首席执行官达拉 · 科斯罗萨西 (Dara Khosrowshahi)在推动公司实现盈利的过程中，放弃了这种 “四面开花”的做法。

2020 年，Uber 在与 Lime 的一项复杂交易中剥离了共享踏板车和单车部门 Jump，出售了其物流部门 Uber Freight 价值 5 亿美元的股份，并出售了其自动驾驶汽车部门 Uber ATG 和空中出租车业务 Uber Elevate。

Aurora 收购 Uber ATG 的交易结构与 Lime 收购 Jump 类似。Uber 向 Aurora 移交了其在 Uber ATG 的股权，并向后者投资 4 亿美元，以此换取合并后公司 26% 的股份。在类似的交易中，Uber Elevate 于去年 12 月被出售给 Joby Aviation。