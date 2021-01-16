英伟达官宣 5 款支持 NVIDIA Reflex 低延迟技术的游戏鼠标

IT之家1月16日消息 英伟达官方发布消息，宣布了 5 款新的支持 NVIDIA Reflex 低延迟技术的游戏鼠标，包含 Acer、外星人、海盗船三个品牌。

英伟达 NVIDIA Reflex 技术不仅能偶降低 GPU 排队渲染的问题，搭配支持该技术的显示器、鼠标，可以实现自动检测信号传输的延迟，利用工具分析并改善延迟问题。英伟达此前发布了影片介绍这项技术：

这三款鼠标中，Acer 宏碁包含三款。GM 310 有线鼠标为入门型号，搭载 PMW3325 传感器，最大 DPI 6500，回报率可达 2000Hz。该鼠标搭载丰富的 RGB 灯光，6 按键设计。

Predator Cestus 330 游戏鼠标搭载原相 PAW3335 传感器，最高 16000 DPI，40G 加速度，追踪速度 400 IPS。鼠标搭载 2000 万次微动。鼠标为 7 按键设计，同样具备多种 LED 灯光，售价约为人民币 421 元。

Predator Cestus 350 无线鼠标同样搭载 PAW 3335 传感器，具备 8 个可编程按键，同时支持 2.4G / 有线模式。鼠标采用有线方式能够达到 2000Hz 回报率，延迟仅为 0.5ms。无线模式下，鼠标回报率最大为 1000Hz。这款鼠标售价高达 810 元人民币。

外星人 Alienware AW610M 游戏鼠标为无线 / 有线双模式设计，内置锂电池提供最高 350 小时的续航能力。鼠标微动同样支持 16000 DPI，根据参数来看同样为 PAW 3335 传感器。这款鼠标售价为人民币 899 元。

IT之家了解到，最后一款鼠标为海盗船 DARK CORE RGB PRO(SE) 系列鼠标。鼠标支持蓝牙、有线、2.4G 三种方式连接，支持无线充电。鼠标采用可更换侧面支撑设计，用户可选择带有裙边的侧面支撑板，来提供更加牢固的握持手感。鼠标微动采用定制的原相 PAW3392，最高 18000 DPI，并且支持原生 1DPI 间隔无极调节灵敏度。该鼠标回报率同样可达 2000Hz。这款鼠标售价约合 518 元人民币，SE 版售价约合583 元人民币。

截止到目前，英伟达支持 Reflex 技术的游戏鼠标已经达到了 11 款，支持该技术的显示器有 9 款。使用 NVIDIA Reflex 技术，需要将鼠标和兼容的显示器搭配，通过显示器的 USB 接口连接鼠标才可以实现。