彭博社访谈：《赛博朋克 2077》其实还没有准备好发售，预计在 2022 年才能完成

IT之家1月16日消息 经过八年的开发，CDPR 在 2020 年 12 月推出了《赛博朋克 2077》，但由于部分平台差强人意的优化水准以及 bug 频发的游戏内容，在发售没多久就引起了全网吐槽。

CD Projekt SA 首席执行官 MarcinIwiński 本周对《赛博朋克 2077》的 “灾难”进行公开表态。他宣布自己承担责任，并向玩家致歉，请求粉丝不要迁怒团队。

彭报社 Jason Schreier 今日发表了一份关于 CDPR 20 多个员工/前员工采访的记录，其中谈到了多个有关《赛博朋克 2077》开发过程中的问题，例如该项目开发难度过高、在 2016 年时《2077》的玩法和故事曾经历过一次大改（重做）等。

这份访谈记录是多个员工冒着职业风险向大家讲述的真实故事，描绘了一个关于《赛博朋克 2077》的开发过程，从计划不周的起始到最终充满技术缺陷的交付之间的种种问题。

彭博社指出这是 CDPR 员工第一次透露游戏的创作过程，揭示了一家选择营销却牺牲开发质量的公司以及他们不切实际的开发时间表。此外，他们还抱怨公司迫使他们在最终发售之前的长时间加班。

IT之家了解到，CD Projekt 拒绝对此过程发表评论或提供有关的采访。

员工们透露，尽管本作早在于 2012 年就对外宣布，但该公司实际上直到 2016 年下半年才开始全面开发这款大作。一位熟悉该项目的人士说，那时的 CD Projekt 实际上几乎完全否定此前的努力并选择重置开发过程。

“有时候，我一天要花 13 个小时在这款游戏的开发上面，而且我每周至少要像这样工作 5 天，”一位前音频程序员表示，“我有一些朋友（同事）因为这种恶作剧（或指不切实际的要求）而失去了家人（离婚）。”

但实际上强迫员工加班并没有使这款游戏的开发更快。当 CD Projekt 在在 2019 年 6 月的 E3 上宣布该游戏将于 2020 年 4 月 16 日发行时，大部分员工觉得公司是在开玩笑。

这些人认为，他们觉得这款游戏应该在 2022 年才会准备就绪。

此外，相对于《GTA5》以及《荒野大镖客 2》这种 R 星大作由数十家工作室以及成千上万的开发人员共同创造的情况，CD Projekt 当时为这款游戏提供的开发团队也只有 500 多名人员。

尽管开发进度显示他们的计划越来越显得不切实际，但管理层坚决表示跳票不是办法。他们的目标是在 2020 年秋季微软和索尼的次世代主机之前发布《赛博朋克 2077》。

虽然大部分员工觉得这不切实际，但管理层以他们成功完成了《巫师 3》为由开导他们。

直到 2019 年底，管理层终于承认这款游戏必须需要推迟才能完成开发工作。并且受制于疫情，大部分员工仅能开发 PC 版本，他们无法在工作室中完成主机平台的开发，这也导致了两大主机平台的崩坏。

几位熟悉开发情况的人士透露，随着最终发布日期的临近，工作室的每个人都知道这款游戏的完成状态很差，他们需要更多时间。无论是对话的内容消失还是人物动作卡顿的 bug 都宣示这款游戏没有到可以顺利发售的地步。

当公司在 10 月份宣布该游戏已完成并准备将其刻入光盘时，开发人员仍然发现了大量大型 bug，该作也因此宣布再次推迟三周时间，并由疲惫的开发者夜以继日地修复游戏。

不过好在，Iwiński 在此前的公告中表示，《赛博朋克 2077》第一个更新将在 1 月底发布，第二个更新将在 “之后的几周内”发布，这有望从根本上提高这款游戏的质量。