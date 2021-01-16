完美嘉年华今日开幕，蒸汽平台共展示 15 款游戏

IT之家1月16日消息 Valve 在 14 日凌晨公布了「2020 年度回顾」并总结了一些 2020 年值得注意的更新、功能和活动。在该文文末的「展望 2021」中明确表示：蒸汽平台将于 2021 年初登陆中国。
众所周知，Steam 在国内的版本 “蒸汽平台”由完美世界全权负责。
IT之家曾报道，完美电竞嘉年华于 2021 年 1 月 16 至 17 日在上海杨浦滨江船厂举行。
▲ 官方玩梗
在今日的嘉年华活动中，蒸汽平台也有出摊，现场总共展示了 15 款游戏，包括：
《汐》
《完美的一天》
《鬼谷八荒》
《魔法洞穴 2》
《轮回深渊》
《三国志汉末霸业》
《古剑奇谭 3》
《了不起的修仙模拟器》
《戴森球计划》
《沙石镇时光》
《超级巴基球》
《面条人》
《双点医院》
《非常英雄》
《赦免者》
此外，蒸汽平台实验室还表示目前蒸汽平台正在积极的筹备与开发中，大家可以在嘉年华中进行游戏试玩，还将提供多种彩蛋。目前完美电竞嘉年华可在斗鱼、bilibili、优酷、西瓜、快手、抖音等平台进行观看，有感兴趣的小伙伴可自行查找。
值得一提的是，去年早些时候，Steam 中国客户端账户注册页面被网友挖出，首批游戏疑也已被泄露。
对于此前泄露的部分游戏，是通过 SteamDB 泄露的一批包括「steamchinaapproved」的标签游戏，其中大多是国产游戏，具体名单如下：
月影之塔 / LUNA The Shadow Dust
归家异途 / Home Behind
汐 / Shio
巨塔 57 / Tower 57
艾希 / ICEY
古剑奇谭二 (GuJian2)
古剑奇谭 (GuJian)
三国志 : 汉末霸业 / Three Kingdoms: The Last Warlord
Last Day of June
Undying（尚未发售）
启蒙 / Enlightenment
临终：重生试炼 / DYING: Reborn
神舞幻想 /Faith of Danschant
终点咖啡馆 / Necrobarista
恶果之地 / Juicy Realm
中国式家长 / Chinese Parents（目前锁国区）
奇奥英雄传 / Chio Hero（尚未发售）
手机帝国 / Mobile Empire
月圆之夜 / Night of the Full Moon
喵斯快跑 / Muse Dash
永遠消失的幻想鄉 / The Disappearing of Gensokyo
太吾绘卷 / The Scroll Of Taiwu
不当英雄 / ROGUELIKE HERO（尚未发售）
电竞传奇 / eSports Legend
西游记之大圣归来 / MONKEY KING: HERO IS BACK
古剑奇谭三 (Gujian3)
指环之城 / Ring the City
篮球计划 / Project Dunk（停售）