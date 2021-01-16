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完美嘉年华今日开幕，蒸汽平台共展示 15 款游戏

2021/1/16 16:17:27 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月16日消息 Valve 在 14 日凌晨公布了「2020 年度回顾」并总结了一些 2020 年值得注意的更新、功能和活动。在该文文末的「展望 2021」中明确表示：蒸汽平台将于 2021 年初登陆中国。

众所周知，Steam 在国内的版本 “蒸汽平台”由完美世界全权负责。

IT之家曾报道，完美电竞嘉年华于 2021 年 1 月 16 至 17 日在上海杨浦滨江船厂举行。

▲ 官方玩梗

在今日的嘉年华活动中，蒸汽平台也有出摊，现场总共展示了 15 款游戏，包括：

  • 《汐》

  • 《完美的一天》

  • 《鬼谷八荒》

  • 《魔法洞穴 2》

  • 《轮回深渊》

  • 《三国志汉末霸业》

  • 《古剑奇谭 3》

  • 《了不起的修仙模拟器》

  • 《戴森球计划》

  • 《沙石镇时光》

  • 《超级巴基球》

  • 《面条人》

  • 《双点医院》

  • 《非常英雄》

  • 《赦免者》

此外，蒸汽平台实验室还表示目前蒸汽平台正在积极的筹备与开发中，大家可以在嘉年华中进行游戏试玩，还将提供多种彩蛋。目前完美电竞嘉年华可在斗鱼、bilibili、优酷、西瓜、快手、抖音等平台进行观看，有感兴趣的小伙伴可自行查找。

值得一提的是，去年早些时候，Steam 中国客户端账户注册页面被网友挖出，首批游戏疑也已被泄露。

对于此前泄露的部分游戏，是通过 SteamDB 泄露的一批包括「steamchinaapproved」的标签游戏，其中大多是国产游戏，具体名单如下：

  • 月影之塔 / LUNA The Shadow Dust

  • 归家异途 / Home Behind

  • 汐 / Shio

  • 巨塔 57 / Tower 57

  • 艾希 / ICEY

  • 古剑奇谭二 (GuJian2)

  • 古剑奇谭 (GuJian)

  • 三国志 : 汉末霸业 / Three Kingdoms: The Last Warlord

  • Last Day of June

  • Undying（尚未发售）

  • 启蒙 / Enlightenment

  • 临终：重生试炼 / DYING: Reborn

  • 神舞幻想 /Faith of Danschant

  • 终点咖啡馆 / Necrobarista

  • 恶果之地 / Juicy Realm

  • 中国式家长 / Chinese Parents（目前锁国区）

  • 奇奥英雄传 / Chio Hero（尚未发售）

  • 手机帝国 / Mobile Empire

  • 月圆之夜 / Night of the Full Moon

  • 喵斯快跑 / Muse Dash

  • 永遠消失的幻想鄉 / The Disappearing of Gensokyo

  • 太吾绘卷 / The Scroll Of Taiwu

  • 不当英雄 / ROGUELIKE HERO（尚未发售）

  • 电竞传奇 / eSports Legend

  • 西游记之大圣归来 / MONKEY KING: HERO IS BACK

  • 古剑奇谭三 (Gujian3)

  • 指环之城 / Ring the City

  • 篮球计划 / Project Dunk（停售）

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关键词：游戏

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