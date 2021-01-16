完美嘉年华今日开幕，蒸汽平台共展示 15 款游戏

IT之家1月16日消息 Valve 在 14 日凌晨公布了「2020 年度回顾」并总结了一些 2020 年值得注意的更新、功能和活动。在该文文末的「展望 2021」中明确表示：蒸汽平台将于 2021 年初登陆中国。

众所周知，Steam 在国内的版本 “蒸汽平台”由完美世界全权负责。

IT之家曾报道，完美电竞嘉年华于 2021 年 1 月 16 至 17 日在上海杨浦滨江船厂举行。

▲ 官方玩梗

在今日的嘉年华活动中，蒸汽平台也有出摊，现场总共展示了 15 款游戏，包括：

《汐》

《完美的一天》

《鬼谷八荒》

《魔法洞穴 2》

《轮回深渊》

《三国志汉末霸业》

《古剑奇谭 3》

《了不起的修仙模拟器》

《戴森球计划》

《沙石镇时光》

《超级巴基球》

《面条人》

《双点医院》

《非常英雄》

《赦免者》

此外，蒸汽平台实验室还表示目前蒸汽平台正在积极的筹备与开发中，大家可以在嘉年华中进行游戏试玩，还将提供多种彩蛋。目前完美电竞嘉年华可在斗鱼、bilibili、优酷、西瓜、快手、抖音等平台进行观看，有感兴趣的小伙伴可自行查找。

值得一提的是，去年早些时候，Steam 中国客户端账户注册页面被网友挖出，首批游戏疑也已被泄露。

对于此前泄露的部分游戏，是通过 SteamDB 泄露的一批包括「steamchinaapproved」的标签游戏，其中大多是国产游戏，具体名单如下：