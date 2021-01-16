AMD 第三代 EPYC 7543 32 核处理器跑分曝光：单核性能提升巨大

IT之家1月16日消息 AMD 于 1 月 13 日的发布会上展现了基于 Zen3 架构的第三代 EPYC 霄龙处理器。这款服务器处理器具备 32 核 64 线程，与上一代相比 IPC 提升了 19%，每瓦性能提升了 40%。根据外媒 wccftech 消息，该处理器的 Geekbench 5 跑分曝光，展现了强大的性能表现。

跑分信息显示，这款处理器名为 AMD EPYC 7543，运行在 1U 服务器主板上，内存 378 GB。处理器为 32 核 64 线程，基础核心频率 2.8GHz，L3 缓存容量高达 256MB。

这款处理器的跑分性能相当于英特尔双 28 核至强处理器，单核成绩 1343 分，多核成绩高达 25909 分。但是旧版英特尔至强处理器不支持 AVX-512 指令集，因此多核性能不能相比较。

EPYC 7543 加速频率可达 3.7GHz，外媒估计此时 TDP 会超过 200W。如果单纯比拼单核性能，AMD 此款 CPU 已经超过了上一代 EPYC 7542 高达 37%，多核性能提升了 2 倍。相比于英特尔至强金牌 CPU 6246R，AMD EPYC 7543 领先幅度也达到了 25%-30%，不愧为翻身之作。外媒制作了跑分对比图：

据IT之家了解，AMD 第三代 EPYC 霄龙处理器将支持 DDR4 内存以及 PCIe 4.0，最高可达 64 核 128 线程。处理器采用多个晶片融合封装设计，最多具备 8 个 CPU 计算晶片和一个 I/O 晶片。