《英雄联盟》LPL 春季赛：EDG 战队 2:1 赢下 FPX 战队，御三家暂列第一

IT之家1月16日消息 在今日举行的《英雄联盟》LPL 春季赛比赛中，EDG 战队与 FPX 鏖战三局，最终以 2:1 拿下，目前 EDG 战队已经连续赢下两场比赛，以 2 胜暂时与 RNG、WE 并列第一。

在第一局比赛进行到 4 分钟时，EDG 上野配合顺利击杀奥恩拿下一血；9 分钟，EDG 上野针对奥恩成功，再次顺利将其击杀；23 分钟，EDG 女坦反手开团成功，顺利击杀 FPX 中上，拿下火龙；27 分钟，EDG 在少人的情况下击杀对手人马，但未能阻止对方击杀大龙；30 分钟，EDG 抓住对手开团失误，成功击杀人马；33 分钟，EDG.Viper 通过完美的突进顺利击杀对手 AD，随后击杀对手多人，一波结束比赛。MVP 给到了完美突进的 Viper。

在第二次对局中，5 分钟上半河道团，FPX 被击杀 4 人；13 分半，FPX 在下半野区击杀对方野辅；21 分钟，EDG 拿到大龙，但 FPX 击杀对方 3 人；28 分钟，FPX 拿到火龙，随后在大龙坑处击杀纳尔；31 分钟，FPX 野区反打出 1 换 3，拿下大龙；33 分半，FPX 推掉对方下路水晶和两座门牙塔；35 分半，FPX 团灭对方赢下比赛。

IT之家了解到，本次 MVP 给到了抗住压力打出全场最高输出的 Nuguri，同时 AD 选手 FPX.Lwx 个人拿下了 LPL 职业生涯的第 200 胜。

第三局中，三分钟 FPX 经典四包二，兰博来到下路击杀厄斐琉斯拿下一血；27 分钟，酒桶绕后抓到剑魔，EDG 集火将其秒杀后 RUSH 男爵，男枪闪现抢龙失败被杀，EDG 拿下男爵；33 分钟，双方在小龙处交战，酒桶顶在前排使 FPX 无法对其造成伤害，剑魔孤木难支，最终 EDG 团灭 FPX 后赢下比赛。MVP 给到了 1/0/7 能抗伤害能打输出的 Jiejie。