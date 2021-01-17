微软 Win10 Flash Player 已停止工作，本月底 Edge 和 Chrome 浏览器将移除 Flash 组件

IT之家1月17日消息 外媒 Windows Latest 报道，消息称微软正在研究一个 Windows 10 自动更新，将在 2021 年彻底杀死 Adobe Flash Player。Windows 10 更新不会影响任何第三方程序和 Chrome 或 Edge 浏览器插件，但 Adobe 现在已经推出了服务器端更新，阻止 Flash Player 内容运行。

自 2020 年 12 月以来，Flash Player 一直没有收到任何更新，自从 HTML5 和其他替代品出来后，它一直处于下降的轨迹。Adobe 计划结束对 Flash Player 的支持已经有几年的时间，它也一直在与科技巨头密切合作，禁用 Flash Player。

从 2021 年 1 月 13 日开始，在 Windows 10、第三方应用和 Chrome 等网页浏览器上，Flash Player 不再运行 Flash 内容。

如果你试图打开 Flash Player 内容，Windows 10 应用或浏览器会自动屏蔽该内容，你会看到以下图标。

图标会打开 Adobe 的警告页面，强调 Flash Player 的生命结束。看起来并没有简单的方法来重新加载 Flash 内容，这意味着你的一些基于 Flash 的在线游戏也将停止工作。

IT之家获悉，Flash 内容将无法在任何版本的 Windows 10 中工作，建议你手动删除 Flash Player 软件。

微软 Edge 将终止对 Flash Player 的支持

微软和谷歌已经确认，他们计划在本月晚些时候从网页浏览器中移除 Flash 组件。

正如我们一开始提到的，未来几周将通过 Windows Update 和 Windows Update for business 推送更新，以消除传统的 Flash Player。Windows 更新还将从 “控制面板”中删除 “Flash Player”部分。

即使有这些变化，Flash 相关的组件极有可能继续驻留在你的设备上。你应该能够从 “控制面板”>“程序和功能”页面或 “设置”应用程序中的 “应用程序和功能”页面删除所有 Flash Player 应用程序和独立安装程序。