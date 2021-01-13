微软 Win10 Build 19042.746 正式版发布（附更新修复内容）

IT之家1月13日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软开始推送 Windows 10 的 2021 年 1 月更新补丁 KB4598242。

如果你使用的是 Windows 10 20H2 版本，KB4598242 更新将把系统版本升级到 Windows 10 Build 19042.746。如果你还在使用 Windows 10 2004 版本，微软表示你将收到 Windows 10 Build 19041.746，其中有相同的错误修复和改进。

当你连接到 Windows Update 或 Windows Service for Business 时，你将会自动获得这些安全更新。如果你不希望 Windows 立即安装这些补丁，你可以从设置 >Windows Update 中暂停更新七天。

下面是 Windows 10 KB4598242 (Build 19042.746) 更新内容：

修复外部硬件的安全问题。

修复虚拟化和内核等核心应用的安全问题。

防止打印机远程过程中调用（RPC）的漏洞。

IT之家获悉，Windows 10 Build 19042.746 已经修复了游戏控制手柄、键盘、鼠标、打印机和外部摄像头的安全问题。微软对 Windows 内核、Windows 虚拟化、Windows 媒体、应用程序和框架以及操作系统的基本操作进行了安全更新。

微软还为基于 HTTPS 的内网服务器捆绑了安全改进。这一修复仅适用于企业或管理员未在客户端配置系统代理的设备。

微软目前还没有发现 “星期二补丁”更新中的任何新的已知问题，但不排除此后会更新发布 Bug 说明。

自动更更新应该是稳定的，但在过去的几个月里，这种情况并不总是发生。

查看 Windows 10 更新发布历史可以发现，在过去的六个月里，操作系统已经出现了几个问题。例如，去年发布的一个累积更新导致睡眠模式和 Windows 凭证管理器出现问题。

微软仍在测试修复令人沮丧的 Windows 10 错误，该错误导致存储在 Chrome 和 Edge 中的密码问题丢失。目前，该修复程序在 Windows Insider 测试频道中提供，但至少要到今年 2 月份才会向公众发布。