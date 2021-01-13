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微软 Win10 Build 19042.746 正式版发布（附更新修复内容）

2021/1/13 9:40:00 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月13日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软开始推送 Windows 10 的 2021 年 1 月更新补丁 KB4598242。

如果你使用的是 Windows 10 20H2 版本，KB4598242 更新将把系统版本升级到 Windows 10 Build 19042.746。如果你还在使用 Windows 10 2004 版本，微软表示你将收到 Windows 10 Build 19041.746，其中有相同的错误修复和改进。

当你连接到 Windows Update 或 Windows Service for Business 时，你将会自动获得这些安全更新。如果你不希望 Windows 立即安装这些补丁，你可以从设置 >Windows Update 中暂停更新七天。

下面是 Windows 10 KB4598242 (Build 19042.746) 更新内容：

  • 修复外部硬件的安全问题。

  • 修复虚拟化和内核等核心应用的安全问题。

  • 防止打印机远程过程中调用（RPC）的漏洞。

IT之家获悉，Windows 10 Build 19042.746 已经修复了游戏控制手柄、键盘、鼠标、打印机和外部摄像头的安全问题。微软对 Windows 内核、Windows 虚拟化、Windows 媒体、应用程序和框架以及操作系统的基本操作进行了安全更新

微软还为基于 HTTPS 的内网服务器捆绑了安全改进。这一修复仅适用于企业或管理员未在客户端配置系统代理的设备。

微软目前还没有发现 “星期二补丁”更新中的任何新的已知问题，但不排除此后会更新发布 Bug 说明。

自动更更新应该是稳定的，但在过去的几个月里，这种情况并不总是发生。

查看 Windows 10 更新发布历史可以发现，在过去的六个月里，操作系统已经出现了几个问题。例如，去年发布的一个累积更新导致睡眠模式和 Windows 凭证管理器出现问题。

微软仍在测试修复令人沮丧的 Windows 10 错误，该错误导致存储在 Chrome 和 Edge 中的密码问题丢失。目前，该修复程序在 Windows Insider 测试频道中提供，但至少要到今年 2 月份才会向公众发布。

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关键词：Windows 10微软

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