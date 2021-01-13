微软 Win10 Build 18363.1316 正式版发布（附更新内容）

IT之家1月13日消息 外媒 Windows Latest 报道，对于那些仍在使用 Windows 10 版本 1909（2019 年 11 月更新）的用户来说，新的累积更新现在正在推送，其中包括重要的安全错误修复。微软已经发布了 Windows 10 KB4598229 补丁程序。

Windows 10 KB4598229 是一个安全更新，它将自动安装到你的兼容硬件上。

此次更新将把 1909 版本号升级到 Windows 10 Build 18363.1316。微软表示，它不再为 Windows 10 1903 版本发布任何新的累积更新，该版本在 2020 年 12 月结束技术支持。要获得补丁，只需前往 “设置 ”应用程序中的 Windows Update 页面，然后点击 “检查更新”。

请注意，运行 Windows 10 版本 20H2 或版本 2004 的设备将收到不同的更新，并有独特的错误修复。对于 Windows 10 版本 20H2，微软表示正在推送 Build 19042.746。

Windows 10 KB4598229 (Build 18363.1316) 更新内容：

Windows 10 Build 18363.1316 带有 Microsoft Office 产品和基本系统操作的安全改进。该补丁还包括对其他组件的安全修复，如 Windows Media 和 Windows Fundamentals。

除了安全修复之外，微软还修复了一个问题，即你的设备在运行 “检查磁盘”命令时可能会出现蓝屏死机的情况。

IT之家获悉，微软确认，它仍在调查关于当你从 Windows 10 版本 1809 更新设备时可能丢失用户证书问题的报告。当使用过时的 Windows 10 版本 ISO 镜像时，这个问题也可以重现。