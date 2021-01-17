群联发布四通道 PCIe Gen4 SSD 主控，实现 5GB/s 读速

IT之家1月17日消息 芯片制造商群联（PHISON）于 CES 2021 发布了多款主控芯片，其中 PS5018-E18 实现了目前最高的连续读取速度，达到了 7.4GB/s。由于这款旗舰主控芯片价格高昂，为了让更多用户体验到 PCIe Gen4 NVMe SSD，群联同时发布了 PS5021-E21T 主控芯片。

这款主控芯片定位主流用户，采用 4 通道设计，相比 8 通道旗舰芯片理论速度更低，但提供了 1600MT/s 的高速接口，因此性能并没有落后太多。4 通道指的是主控芯片与 NAND 闪存通信的数据通道，接口协议依旧为 PCIe Gen4 x4。根据描述，E21T 采用了台积电 12nm 制程工艺，相比上一代 28nm 芯片大大进步，减小了发热。该芯片支持 NVMe 1.4 协议，采用单核 Cortex R5 ARM 芯片。

据IT之家了解，此款主控芯片顺序读取速度最高 5000MB/s，顺序写入速度 4500MB/s；4K 随机读取最高 780K IOPS，4K 随机写入最高 800K IOPS。主控芯片采用无缓存设计，支持 HMB 技术与电脑共享内存。此外，群联 PS5021-E21T 主控最大支持 4TB 容量，相比 E19T 的 2TB 容量提升了一倍。主控支持 3D TLC、QLC NAND 闪存芯片，工作时最大功耗 4.6W。