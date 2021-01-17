华硕发布两款 ROG Gladius III 游戏鼠标，最高 19000 DPI

IT之家1月17日消息 华硕于 CES 2021 期间发布了两款 Gladius III 游戏鼠标，是此前 Gladius II 的升级版。新款鼠标包含无线与有线两款，相比此前大幅减轻了重量。

ROG Gladius III 无线款的重量由 130g 降低至 85g，减少了 35%，达到了一般有线鼠标的水平；有线版鼠标更是轻至 79g。鼠标重量的降低有助于提高操作灵敏度，同时保护手腕关节。鼠标线采用 ROG Paracord 编织线，能减少拖拽感。

两款产品具备 6 个可编程按钮，滚轮以及 Logo 部分支持 RGB 灯光。鼠标两侧均有大面积防滑纹路。微动方面，鼠标搭载 Push-Fit 接口，支持可插拔微动，同时新的加固插槽减少了晃动。鼠标的包装内附赠额外一对微动开关。

IT之家了解到，此款鼠标的无线版支持 2.4G、蓝牙 5.1、有线模式，无线模式下延迟可以低至 1ms 以下。鼠标内部可存储三种蓝牙设备方便快速连接，专用按钮便于在使用中切换蓝牙连接对象。

传感器方面，这两款 Gladius III 鼠标均搭载全新的光电模块，支持最高 19000 DPI、50G 加速度以及 400 IPS 追踪速度。光学传感器支持 1:1 追踪，满足电竞玩家精准的操作需求。除此之外，产品包装内还附赠一对特氟龙脚贴，便于用户后续更换。鼠标板载 ROM 内存，可以保存 5 个配置文件。

目前，华硕暂未公布这两款鼠标的价格和发售日期。