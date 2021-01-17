渠道商曝光荣耀 V40 售价：3999 元

IT之家1月17日消息 荣耀手机即将发布新款旗舰机型荣耀 V40 5G。官方海报显示该手机拥有钛空银、幻夜黑、蔷薇金等多款配色。

现在有渠道商网络图片曝光了荣耀 V40 手机的售价，为 3999 元。荣耀 V40 作为新荣耀的首款旗舰系列手机，在机身设计、握持手感、屏幕材质、影像拍照、超级快充方面有诸多亮点升级，因此这个售价也在预期之中。

就目前已知爆料信息，荣耀 V40 将搭载联发科天玑 1000+，采用 6.72 英寸正面打孔双摄， AMOLED 大曲率瀑布屏设计，支持 120Hz 刷新率和 300Hz 触控采样率，拥有 2676*1236 像素分辨率、10bit 色彩以及 800nit 的全局峰值亮度。

此外，荣耀 V40 后置镜头包括 50MP 超感光主摄 + 8MP 超广角镜头 + 200 万像素微距镜头+激光对焦，RYYB 技术可提升40%进光量；前置则是 32MP+16MP，内置 4000mAh 电池，支持 66W 有线快充和 50W 无线快充。

此前 GameBench 官网发布了荣耀 V40 《和平精英（90帧）》游戏帧率评测报告，帧率中位数 90 FPS；帧率稳定性 95%；从帧率曲线图来看，全程基本保持在 90 帧，且非常稳定。

最近鲁大师测评结果显示，荣耀 V40 在测试中各项指标属上乘，尤其综合性能表现出色，荣耀 V40 手机在微信、淘宝、QQ 音乐等日常应用场景中展现出来的流畅度格外优异，这也得益于硬件与软件的优异的性能和调试契合。

IT之家了解到，荣耀 V40 5G 将于 1 月 22 号正式发布，发布当日 12:00 即开售。届时将为大家带来更多内容。