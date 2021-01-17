卡巴斯基回应 Incaseformat 蠕虫病毒爆发：莫慌，十年前 6.0 版本都可查杀

IT之家 1 月 17 日消息 此前安全公司表示，近期检测到蠕虫病毒 Incaseformat 大范围爆发，病毒感染用户机器后会通过 U 盘自我复制感染到其他电脑，导致电脑中磁盘文件被删除，给用户造成极大损失。

近期安全厂商卡巴斯基表示，用户莫慌，技术人员测试发现，该病毒早已被加入卡巴斯基安全病毒库，既使十年前的6.0版本也可以查杀该病毒。当然，也要在此提醒更多用户，保持更新，随时防范病毒攻击。

很多 “中招”用户反馈，“中招后，除 C 盘外，其它盘符被格式化，数据和信息批量丢失，且磁盘中可能被创建‘incaseformat’文本文档”，目前，incaseformat 蠕虫病毒并没有特定的攻击目标，国内多个区域不同行业用户遭到感染，有大规模爆发的趋势，请用户们做好数据备份。

IT之家获悉，安全专家对病毒文件详细分析后指出，该病毒在正常情况下表现为一种文件夹蠕虫，通过文件共享或移动设备进行传播，并会在共享目录或移动设备路径下将正常的文件夹隐藏，自己伪装成文件夹的样子，欺骗用户点击运行，可谓是狡猾异常。

不幸 “中招”后如何处理：

先断开网络。

使用安全产品进行全盘扫描查杀。

确保电脑中没有病毒，再尝试使用数据恢复类软件恢复丢失数据。

据环球网报道，Incaseformat 早在数年前就已出现，每隔一段时间就会发作一次。该病毒代码显示，它的下次启动时间可能是 2021 年 1 月 23 日和 2 月 4 日。