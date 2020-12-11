迪士尼 160 亿美元投资 Disney + 等流媒体服务，挑战 Netflix 霸主地位

据报道，迪士尼公司今日在投资者大会上公布了旗下流媒体服务的下一步扩张计划，拟在 2024 财年投资高达 160 亿美元制作节目，从而向市场领头羊 Netflix 发起挑战。

迪士尼今日宣布了其流媒体服务的一系列新节目，包括 Disney + 平台上的漫威（Marvel）和星球大战（Star Wars）系列，以及真人秀粉丝最喜欢的卡戴珊（Kardashians）节目。

除了发布大量的新内容，在今日的 “投资者日”活动中，迪士尼还公布了大胆的新业务目标，即 2024 财年的节目成本将高达 160 亿美元。当前，包括迪士尼在内的美国娱乐业竞争对手，正竞相追赶视频流媒体先驱 Netflix。

迪士尼预计，到 2024 财年末，其所有流媒体服务将吸引多达 3.5 亿全球订阅用户，而当前约为 1.37 亿。此外，由于新内容的增加，迪士尼还将 Disney + 在美国市场的价格调高 1 美元至每月 7.99 美元（约合 52.3元人民币），将欧洲市场价格调高 2 欧元至 8.99 欧元（约合 71.4元人民币）。

上述举措正值迪士尼大举进军家庭娱乐市场。受新冠病毒疫情的影响，今年家庭娱乐市场掀起了一阵热潮，越来越多的人们呆在室内寻找新节目。迪士尼表示，Disney + 推出还不到一年的时间，已经吸引了 8680 万订阅用户，几乎达到了之前设定的 2024 年目标的上限。

迪士尼首席财务官（CFO）克里斯汀 · 麦卡锡（Christine McCarthy）表示：“很明显，我们的战略已经将公司定位为全球领先的流媒体服务提供商，这距离 Disney + 的推出只有一年的时间。”

迪士尼表示，在未来几年内，公司将在漫威（Marvel）和星球大战（Star Wars）系列中各推出 10 部新电视剧，其中包括两部《曼达洛人》（The Mandalorian）的衍生剧。

此外，另有 15 部迪士尼和皮克斯动画、15 部迪士尼和皮克斯长篇，在 Disney + 流媒体服务上播放。迪士尼高管表示，对于 Disney+，每年会推出 100 部或更多新内容。

自 2019 年 11 月推出 Disney + 以来，截至今年 12 月 2 日，Disney + 全球订阅用户已达到 8680 万。由于内容的大幅增加，迪士尼现预计，2024 年 Disney + 将拥有 2.3 亿至 2.6 亿用户，高于之前预期的 6000 万至 9000 万。

迪士尼仍预计，Disney + 将于 2024 年盈利。