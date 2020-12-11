迪士尼 Disney+ 首次涨价步 Netflix 后尘，2021 年 3 月起提价至每月 7.99 美元

据报道，继 Netflix 之后，迪士尼 + （Disney Plus）将在美国对用户提价 1 美元，达到每月 7.99 美元。

此前，迪士尼进行了一场冗长的演示，展示了迪士尼将为 Disney + 带来什么。此次涨价将于 2021 年 3 月 26 日开始，定为每月 7.99 美元或每年 79.99 美元。此外，迪士尼的打包服务——拥有包括迪士尼 +、Hulu 和 ESPN +——将增加 1 美元，达到每月 13.99 美元。

该公司在内容上的投资必须以提高价格来弥补损失。这是 Disney + 第一次提价。在 Disney + 宣布提价前几个月，Netflix 宣布对美国用户提价，包括将其最受欢迎的套餐从每月 13 美元涨到 14 美元。

虽然迪士尼 + 涨价似乎还为时过早，但在宣布涨价期间，很多电视节目和电影宣布涌向迪士尼 + 平台。迪士尼 + 在服务内容上的支出越多，其需要投资的收入就越多。当 Netflix 的首席运营官兼首席产品官格雷格 • 彼得斯（Greg Peters）被问及价格上涨的问题时，他表示，Netflix“偶尔会要求（客户）多付一点钱，以保持投资和价值创造的良性循环。”迪士尼现在也在做同样的事情。

目前尚不清楚其他国家的迪士尼 + 是否会对用户涨价，或者是否会影响打包服务。