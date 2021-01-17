首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

iPhone 5s 原型机曝光：酷似 iPhone 5，背部略有不同

2021/1/17 20:25:27 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家1月17日消息 距离乔布斯在 2007 年掏出首款 iPhone 已经过去了十四年，现在苹果已经推出了 iPhone 12 系列续作。

一直以来，各大 YouTuber 一直很喜欢分享一些经典 iPhone 的片段或照片，例如此前就有一台由乔布斯亲自监督生产的 iPhone 4S 原型机曝光，以及初代 iPhone 生产线的照片。

现在，国外网友 @DongleBookPro 分享了几张苹果 iPhone 5s 的原型机照，真机照显示这款 iPhone 5s 原型机跟最终正式版略有不同。

这个原型机有一个板灰色的 iPhone 5 风格的外壳 (保密措施)，与量产版本存在许多差异 ，例如哑光黑色的外观，以及磨砂处理的顶部底部。此外，它是在 2012 年 12 月制造的，也就是在 iPhone 5 发布几个月后。

IT之家了解到，苹果在 2013 年 9 月正式推出了 iPhone 5s，首次引入了金色版本，电池扩充到 1560 mAh，摄像头更强，同时带来了新一代  A7 处理器以及引领潮流的按压式指纹识别功能，并且也是全球首部采用 64 位处理器的智能手机

值得一提的是，它运行的是早期的（ SwitchBoard ） 6.0 测试版，但它已经被锁定了，并且有一个生产版 iboot。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用