iPhone 5s 原型机曝光：酷似 iPhone 5，背部略有不同

IT之家1月17日消息 距离乔布斯在 2007 年掏出首款 iPhone 已经过去了十四年，现在苹果已经推出了 iPhone 12 系列续作。

一直以来，各大 YouTuber 一直很喜欢分享一些经典 iPhone 的片段或照片，例如此前就有一台由乔布斯亲自监督生产的 iPhone 4S 原型机曝光，以及初代 iPhone 生产线的照片。

现在，国外网友 @DongleBookPro 分享了几张苹果 iPhone 5s 的原型机照，真机照显示这款 iPhone 5s 原型机跟最终正式版略有不同。

这个原型机有一个板灰色的 iPhone 5 风格的外壳 (保密措施)，与量产版本存在许多差异 ，例如哑光黑色的外观，以及磨砂处理的顶部底部。此外，它是在 2012 年 12 月制造的，也就是在 iPhone 5 发布几个月后。

IT之家了解到，苹果在 2013 年 9 月正式推出了 iPhone 5s，首次引入了金色版本，电池扩充到 1560 mAh，摄像头更强，同时带来了新一代 A7 处理器以及引领潮流的按压式指纹识别功能，并且也是全球首部采用 64 位处理器的智能手机

值得一提的是，它运行的是早期的（ SwitchBoard ） 6.0 测试版，但它已经被锁定了，并且有一个生产版 iboot。