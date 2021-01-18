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微软 Win10X 泄露暗示即将支持 Win32 桌面应用

2021/1/18 6:53:35 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家1月18日消息 外媒 Windows Latest 报道，当 Windows 10X 在 2019 年首次公布时，微软曾承诺该操作系统将能够运行标准的 Win32 应用程序，不同于 S 模式下的 Windows RT 和 Windows 10。然而，此后广泛报道称，Windows 10X 的第一个版本将不支持桌面应用，用户将只能使用 UWP 和 PWA 应用。

新泄露的 Windows 10X（Windows 10 的模块化和轻量级版本）的构建版本表明，该操作系统仍有可能附带 Win32 应用的开发工具支持。

在 Windows 10X 中，有一个新的开发者设置，将允许你加载 “未签名的应用”，包括 Win32 桌面应用

IT之家获悉，从截图中可以看到，微软为容器技术建立了一个专门的设置页面，并且在 Win32 应用测试中包含了开发者专用的开关，但至少在泄露的构建版本中，还没有发挥作用。

“启用此设置将允许未分配的应用程序运行。允许所有应用程序在设备上运行可能会对你的设备或数据造成危害，”微软指出。

然而，设置开关并不意味着用户将能够在 Windows 10X 上安装和运行常规桌面 (.exe)应用程序，它将与 2021 年春季的一系列新设备一起发布时。

这只表明微软仍计划在未来添加对 Win32 应用支持，开发者将能够很快测试他们的应用。最初，用户将只能从微软商店和 Progressive Web Apps 中运行 UWP 应用。

对于一些用户来说，UWP 和 PWA 应用可能已经足够，但这些应用往往缺乏 Win32 版本所具备的功能。同样，还有一些应用程序 -- 如记事本和微软画图等 -- 没有 UWP 或 PWA 版本。

无论哪种方式，很明显，微软都没有放弃对 Win32 桌面应用的支持。

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关键词：Windows 10XWindows 10微软

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