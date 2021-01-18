苹果延长 MacBook Pro 13 英寸屏幕背光维修计划期限：可免费换屏

IT之家1月18日消息 外媒报道，苹果本周延长了其全球 13 英寸 MacBook Pro 显示器背光服务计划，授权为符合条件的笔记本提供原购买日期后最长 5 年或计划开始日期后 3 年的服务，以时间较长者为准。此前的截止日期为原购买日期后的四年。

苹果此前确定 2016 年 10 月至 2018 年 2 月期间销售的 13 英寸 MacBook Pro 中，有 “非常小的比例”可能会出现沿显示屏底部的垂直亮区或背光灯完全停止工作的情况，于 2019 年 5 月 21 日推出了该服务计划。符合条件的机型包括 MacBook Pro（13 英寸，2016 年，两个 Thunderbolt 3 端口）和 MacBook Pro（13 英寸，2016 年，四个 Thunderbolt 3 端口）。

要识别你所拥有的 Mac 型号，请点击屏幕左上角的苹果 Logo 标志，然后在菜单中选择 “关于这台 Mac”。苹果目前尚未将该计划扩展到任何其他 MacBook 机型。

苹果或苹果授权服务提供商将免费为受影响的 13 英寸 MacBook Pro 机型更换显示屏。要启动维修程序，请访问苹果网站上的获取支持页面。如果你认为你的 MacBook Pro 受到此问题的影响，并且此前你支付了维修显示屏的费用，你也可以联系苹果公司，了解可能的退款。

IT之家获悉，2019 年，维修网站 iFixit 报告称，背光问题是由一条精致的柔性电缆引起的，该电缆在受影响的 13 英寸 MacBook Pro 机型上反复打开和关闭显示屏后会出现磨损和断裂。苹果在 2018 年的机型中将柔性电缆的长度延长了 2 毫米，似乎解决了这个问题。