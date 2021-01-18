2021 款摩托罗拉 Moto G Stylue 曝光：骁龙 678 处理器，手写笔加持

IT之家1月18日消息 去年 2 月份，摩托罗拉发布了 2020 款 Moto G Stylue，该机为旗下的中端机型，采用骁龙 665 处理器，支持内置的手写笔。不出意外的话，摩托罗拉将会在不久后推出 2021 款的 Moto G Stylue。

今日，外媒 Neowin 发表了一篇 2021 款 Moto G Stylue 的详细评测，我们可以提前看到这部手机的详细信息。

外观方面，2021 款 Moto G Stylue 正面采用了左上角挖孔设计，背面依然为塑料材质，采用了彩虹反光背板，被称为 “极光黑”配色。摄像头位于机身左上角，机身尺寸为 169.8x77.9x9mm，重量为 213g。

▲ 图自 Neowin ，下同

配置方面，该机搭载了高通骁龙 678 处理器（不支持 5G），以及 4GB + 128GB 存储组合，存储最高可扩展到 512GB。屏幕采用了一块 6.8 英寸 FHD+ Max Vision 显示屏（上一代为 6.4 英寸），分辨率为 1080x2400，像素密度为 386ppi。

摄像头方面，该机搭载了 1600 万像素的前置摄像头，以及 4800 万主摄 + 800 万超广角 + 200 万微距 + 200 万景深的后置四摄像头，其中超广角镜头相比上一代还略有缩水（上一代为 1600 万像素超广角镜头）。

其他方面，该机配备了一块 4000mAh 的电池，最高支持 18W 充电（附赠 10W 充电器），采用 USB 2.0 Type-C 接口，拥有 3.5mm 耳机接口和侧边指纹传感器，搭载 Android 10 系统。

最后要提的，就是 Moto G Stylue 的手写笔，2021 款 Moto G Stylue 依然采用了类似三星 Galaxy Note 系列的内置手写笔。用户将笔拿出后，屏幕侧面会出现一个菜单，其中包含屏幕截图编辑器、Moto 注释和 Keep 注释等功能。

IT之家了解到，2021 款 Moto G Stylue 售价为 299.99 美元（约 1943 元），外媒没有说明该机的具体发售日期。