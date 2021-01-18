飞机上发射火箭，维珍轨道首次将 10 颗卫星送入轨道

1 月 18 日，英国亿万富翁理查德 · 布兰森 (Richard Branson)旗下维珍轨道公司 (Virgin Orbit)当地时间周日首次将 10 颗卫星送入地球轨道，这标志着一种新的低成本卫星发射方法取得成功，并可能对太空行业产生重大影响。

维珍轨道公司定制的波音 747 飞机从其姊妹公司维珍银河位于莫哈韦沙漠的航天港起飞，并将火箭 LauncherOne 附在机翼上，升至 10668 米的高空。到达预定位置后，火箭被释放并点火，将微型卫星送入地球轨道。

维珍轨道公司总裁兼首席执行官丹 · 哈特 (Dan Hart)强调，这次试飞十分成功，该公司 “很高兴获得沿途产生的数据”，这样它就可以继续开发和完善发射系统。

维珍轨道公司希望利用卫星技术革命的机会，成为卫星发射市场上的颠覆力量。这场革命正在帮助缩小卫星的尺寸，并降低它们的成本。该公司使用约 21 米高的两级小型火箭，能够搭载多颗微型卫星。

该公司没有从地面的发射台垂直发射，所谓的 “空中发射”技术意味着火箭已经被送至大气层上方，当它启动发动机时，飞行速度略低于 1 马赫。而且，维珍轨道公司不需要大量的地面基础设施，而是可以灵活地从任何可以容纳 747 的跑道起飞。

维珍轨道公司花了数年时间开发这种空中发射火箭的方法，自 2018 年以来，该公司进行了越来越复杂的飞行测试。改公司去年尝试在 5 月进行首次发射，但发动机点火后不久即熄火。

经过调查，将液氧输送到第一级燃烧室的 “高压管路存在问题”。不过哈特在周日发射前表示，该公司已经解决了这个问题，并 “自那以来进行了大量测试”。

在周日试飞期间，新的发射任务搭载了 10 颗微型卫星。这是维珍轨道公司与 NASA 的合作项目，允许大学和其他机构发射小卫星，用于地球观测、天气预报和其他科学和研究项目。在延迟将数据传回地面后，该公司确认所有卫星都 “成功部署到目标轨道上”。

维珍轨道公司正在进入一个拥挤的市场，那里已经有许多公司想要利用发射小型卫星获利。从新西兰发射的火箭实验室公司 (Rocket Lab)已经将几个有效载荷送入轨道，供商业和政府客户使用。该公司计划很快从弗吉尼亚州东海岸的沃洛普斯岛开始发射。

这些公司正在追随埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)旗下 SpaceX 的脚步，后者以可重复使用的猎鹰 9 号火箭提供优惠发射价格，颠覆了发射市场。维珍轨道公司表示，它认为小型卫星发射市场将会急速增长。最终，它希望扩大业务范围，包括发射商业公司、美国太空军以及美国情报机构的卫星。

这次飞行是维珍轨道公司首次成功的太空发射，标志着布兰森的巨大胜利，他现在拥有两家太空公司，而且已经用两种不同的飞行器成功地进入太空。

布兰森旗下维珍银河公司致力于成为 “世界上首家商业太空公司”，让游客往返太空边缘。它已经两次将人送到太空边缘进行亚轨道旅行，并准备最快在今年运送付费乘客。布兰森乐观地认为，他将能够在今年晚些时候登上太空航班，实现他进入太空的梦想。