科学家发现迄今为止最古老的行星系统之一

IT之家1月18日消息 据 sci-news 报道，科学家们发现了银河系中迄今为止的最古老的行星系统之一。该行星系统有一颗被称为 TOI-561b 的岩石行星，围绕一颗 100 亿年的恒星运行。这颗恒星的年龄是太阳年龄的两倍多，研究人员表示，这表明行星从宇宙早期就已经形成了。

▲ 艺术家对 TOI-561b 的描画

IT之家了解到，TOI-561b 的大小大约是地球的 1.5 倍，由于离恒星非常近，它的公转周期仅为 0.44 天。TOI-561b 适宜居住的几率很小，据信它的表面温度超过 1727 摄氏度。

值得注意的是，TOI-561b 质量和半径分别为地球的 3.2 倍和 1.45 倍，密度却仅为 5.5 g / cm3，与地球岩石成分大致相当。科学家表示，这表明 TOI-561b 非常古老。

古老行星由于拥有较少的金属等重元素，所以密度较低。重元素是在恒星内部产生的，因为恒星变老后会爆炸成超新星。超新星爆炸将元素分布到周围的空间中，行星形成时就将这些元素纳入其中。在早期的宇宙中，恒星爆炸发生的次数较少，其结果是行星形成时内部的重元素较少。

TOI-561b 是有史以来发现的最古老的岩质行星之一。研究人员 Lauren Weiss 表示，TOI-561b 的存在证明岩质行星几乎从 140 亿年前宇宙初期就已经形成。这颗行星是利用美国宇航局（NASA）TESS 任务的数据发现的，并利用夏威夷的 W.M.Keck 天文台进行了确认。

这一发现已被发表在期刊 Astronomical Journal 上。