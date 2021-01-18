华为旗舰店开启新年照相馆活动：大红色主题背景，需提前预约

IT之家1月18日消息 华为即将在 5 个城市的 6 个门店开展 “新年照相馆”活动。这些门店布置有大红色主题的拍照专区，有着多种主题以及拍摄道具。开展活动的门店位于深圳、上海、太原、杭州以及成都。

新年照相馆布置有大红色的地面以及不规则的墙壁，搭配镜面、LED 灯带点缀。拍摄主题区有 “年在一起”、“胡杨叠影”、“字拍新年”等。

华为官方提供了着装建议，还表示现场将提供团扇、“福”字横幅等拍摄道具。

IT之家了解到，“年在一起”主题区需要提前预约，华为会安排专业摄影师进行拍摄。用户可以登陆华为消费者官网或到华为旗舰店公众号进行预约。新年照相馆的开放时间为 10:00-22:00，最早开启活动的门店是深圳万象天地店。所有门店活动结束日期均为 2021 年 2 月 28 日。

参与活动门店及活动开始日期：

华为全球旗舰店 · 深圳万象天地：2021 年 1 月 19 日

华为全球旗舰店 · 上海南京东路：2021 年 1 月 20 日

华为智能生活馆（深圳卓悦中心）：2021 年 1 月 21 日

华为智能生活馆（太原茂业）：2021 年 1 月 21 日

华为智能生活馆（杭州黄龙万科）：2021 年 1 月 22 日

华为旗舰店 · 成都万象城：2021 年 1 月 27 日

华为 “新年照相馆”活动页面：点击打开