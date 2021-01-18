微软 HoloLens 2 推送 Win10 新预览版：Chromium Edge 浏览器、全新设置、全息键盘滑动输入

IT之家1月18日消息 微软官方博客发布，近日为 HoloLens 发布了新的 Insider Preview 预览版 20279.1006，其中包含了多项新功能和改进。通过该系统更新，基于 Chromium 的新微软 Edge 浏览器首次面向 HoloLens 2 客户开放。
IT之家获悉，在这个版本中，微软还发布了新版的 “设置”应用，其中包括 HoloLens 2 在声音、电源与睡眠、网络与互联网、应用、账户、易用性等领域的新功能和扩展设置。
滑动输入是另一个整洁的功能，它将改善 HoloLens 的整体体验。
“一些客户发现在虚拟键盘上‘打字’的速度更快，通过滑动他们打算输入的单词的形状，我们正在为全息键盘测试这个功能。你可以通过将手指尖穿过全息键盘的平面，轻扫单词的形状，然后将手指尖从键盘平面上抽出，从而一次轻扫一个单词。你可以在单词之间将手指从键盘上移开，无需按空格键即可轻扫后续单词。如果你看到手指在键盘上移动时出现滑动痕迹，你就会知道该功能正在工作。”
下面是更新内容：
新的微软 Edge：全新基于 Chromium 的微软 Edge 现在可以用于 HoloLens 2。
新的设置应用：传统的 “设置”应用程序正在被具有新功能和设置的更新版本所取代。
默认 App 选择器：为每个文件或链接类型选择应启动的应用程序。
Office 网页 App：Office 网页应用的快捷方式现在列在 “所有应用”中。
滑动输入：用手指尖在全息键盘上 “滑动”写字。
USB-C 麦克风支持：使用 USB-C 麦克风的应用程序或远程协助。
在 Kiosk 模式下新应用的新 AUMID：新设置和 Edge 应用的 AUMIDs。
改进 Kiosk 模式故障处理：Kiosk 模式在空的开始菜单前寻找全局分配的访问。
配置回退诊断：在设置应用中设置回退诊断行为。