微软 HoloLens 2 推送 Win10 新预览版：Chromium Edge 浏览器、全新设置、全息键盘滑动输入

IT之家1月18日消息 微软官方博客发布，近日为 HoloLens 发布了新的 Insider Preview 预览版 20279.1006，其中包含了多项新功能和改进。通过该系统更新，基于 Chromium 的新微软 Edge 浏览器首次面向 HoloLens 2 客户开放。

IT之家获悉，在这个版本中，微软还发布了新版的 “设置”应用，其中包括 HoloLens 2 在声音、电源与睡眠、网络与互联网、应用、账户、易用性等领域的新功能和扩展设置。

滑动输入是另一个整洁的功能，它将改善 HoloLens 的整体体验。

“一些客户发现在虚拟键盘上‘打字’的速度更快，通过滑动他们打算输入的单词的形状，我们正在为全息键盘测试这个功能。你可以通过将手指尖穿过全息键盘的平面，轻扫单词的形状，然后将手指尖从键盘平面上抽出，从而一次轻扫一个单词。你可以在单词之间将手指从键盘上移开，无需按空格键即可轻扫后续单词。如果你看到手指在键盘上移动时出现滑动痕迹，你就会知道该功能正在工作。”

下面是更新内容：