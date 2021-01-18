微软 “Win10++”太阳谷 UI 细节曝光：现代窗口圆角设计

IT之家1月18日消息 外媒 Windows Latest 报道，作为 “太阳谷”更新的一部分，Windows 10 正在获得一个新的界面，拥有类似 Windows 10X 的操作中心和圆角边框设计。“太阳谷”更新在内部也被称为 “Windows 10++”，它将为 Windows 体验带来全面的视觉革新。

在预览版本中，微软似乎正在测试一个新 Flag 标示的原型，该标示将 “磨平”Windows 窗口的边角，其中包括 “开始”菜单和 UWP 应用。

该标示名为 “RoundedWindowCornersPrototype”，它将摆脱尖锐的边角，以提供备受期待的 Windows10 新美学外设计。

圆角的变化将非常微妙，它将只适用于现代区域。换句话说，“开始”菜单、内置应用、操作中心、设置应用和其他现代区域将遵循类似 Windows 7 或 macOS 的圆角。

Windows 10 圆角这些微妙的变化会很明显，并使界面的外观更加现代，与操作系统其他部分更好地融合在一起。

值得注意的是，微软此前一直使用圆角设计，直到 Windows 8 系统，边缘锋利的 Metro 界面取代了它。

当然，我们不能确定这是否会发生，但在构建版本中发现的新参考资料表明，微软仍在考虑这一设计变化。

IT之家获悉，当 Panos Panay 成为微软 Windows 客户端和硬件的新负责人时，有关 Windows 10 重新设计的报道首次出现。Panos Panay 承诺，公司将加大对 Windows 10 的投资，并加速创新，确保 Windows 被认为是最好的消费者操作系统。

此外，微软在 Windows 10X 上所做的设计工作也很有可能会让 Windows 10 受益。例如，微软似乎正在测试新的操作中心，该中心从 Windows 10X 中获取设计理念。

有报道称，Windows 10 的重大重新设计将随着 2021 年秋季的 21H2 版本更新而展开。