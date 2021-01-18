卢伟冰曝光 Redmi K40 续航水平，十个半小时仍剩 64% 电量，剩余可用 25 小时

IT之家1月18日消息 小米集团副总裁，中国区总裁，红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰今日继续预热 Redmi K40 系列，并且放出了一张 K40 的续航截图，显示该机续航能力不俗。

从图中来看，该机在连续 10.5 小时的使用之后，仍具有 64% 的电量；从 MIUI 系统预测来看，该机凭借剩余的 64% 电量仍可以继续使用 25 小时零四分钟。

IT之家提醒，卢伟冰并未透露该机使用情况，无论是正常使用 10 小时、中度使用 10 小时、待机 10 小时还是省电模式 10 小时都有可能，最终性能以发售版本为主。

此外，从屏幕截图可知，该机屏幕分辨率为 2400*1080。

数码博主 @数码闲聊站 透露，该机定位超高性能次旗舰，在续航足够的基础上厚度控制也比较不错，但当网友询问该机最终搭载高通骁龙 888 芯片还是联发科天玑芯片时，他回答都不是，意即卢总爆料的这款机型既非骁龙 888 版本也非天玑 1200 版本，预计为一款主打长续航的型号。

合理推测，Redmi K40 系列将提供多个版本。

作为参考，Redmi K30 4G、5G 发布于 2019 年 12 月；Redmi K30 Pro/变焦版发布于去年 3 月，售价 2999 元至 3999 元；后续再追加 Redmi K30 极速版、Redmi K30i、Redmi K30 至尊纪念版、Redmi K30S 至尊纪念版等机型。

小米集团副总裁卢伟冰 1 月 11 日在微博发文称，Redmi K40 系列将于下个月发布，定价 2999 元起，可能采用 “最贵的直屏”，电量绝对大于 4000mAh，屏幕将采用小米 11 同款的三星 E4 发光材料。

根据此前曝光的消息，全新的 Redmi K40 系列将采用居中挖孔直屏显示屏，支持 120Hz 刷新率，搭载高通最新的骁龙 888 旗舰平台，大概率采用一亿像素的镜头。

▲ Redmi K30 Pro

《王腾称 Redmi k40 系列将不止提供一个骁龙 888 版本》