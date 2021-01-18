三星 Galaxy Buds Pro 耳机国行发布：支持主动降噪，1299 元

IT之家 1 月 18 日消息 今晚，三星在国内正式发布了 Galaxy Buds Pro 主动降噪真无线蓝牙耳机，售价 1299 元。

IT之家了解到，这是一款采用专业技术的无线耳机，耳机自带智能主动降噪（ANC）功能，让您在降噪模式和可调控的环境音之间随时切换。Samsung Galaxy Buds Pro 既可收入外部环境音，也可将其隔绝在外。

官方数据显示，Galaxy Buds Pro 的主动降噪功能可以过滤掉高达 99% 的背景噪音。内部和外部麦克风实时监测噪音。可调控的主动降噪级别，将外部声音调高或降低，智能算法为您消除噪音。比如，在嘈杂的公交车上调至高降噪级别，在安静的图书馆中使用低降噪级别，无需改变音乐音量。

语音检测功能在检测到您的声音时，会立即从主动降噪模式切换到环境音模式。例如您在咖啡馆使用主动降噪阻隔外界噪音时，想跟服务员点单，主动降噪功能就会自动关闭。即使您在使用环境音模式，主动降噪功能已经关闭的情况下，为便于交谈，耳机也会自动调低播放音量，将麦克风聚焦在与您说话的人身上 。

三星 Galaxy Buds Pro 采用杜比头部追踪技术（Dolby Head Tracking）。当您在观看视频、电影或电视节目时，智能运动追踪传感器会随着您头部的移动实时精确地定位声音的方向。Galaxy Buds Pro 还采用了杜比全景声（Dolby Atmos®）技术，使您可以清晰地听到丰富细节，更深入、更投入地欣赏故事 。

续航方面，打开主动降噪功能，Galaxy Buds Pro 续航时间长达 5 小时，充电盒更可额外提供 13 小时续航，总计续航 18 小时 。当关闭主动降噪功能后，耳机续航时间可长达 28 小时，含 8 小时耳机播放时长和充电盒额外提供的 20 小时续航时间。