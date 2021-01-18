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苹果 Beats Flex 无线耳机云雾灰和冷焰蓝配色上架，399 元

2021/1/18 21:42:42 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家1月18日消息 苹果去年发布了 Beats Flex耳机，首发上市经典黑红和柚子黄配色，现在云雾灰和冷焰蓝配色也上架了，售价都是 399 元，1月20日开卖。

IT之家了解到，在音质方面，Beats Flex 采用专有分层驱动单元和双音室声学设计，实现丰富均衡的音效和出色的立体声分离。采用激光切割的微通风设计和经过优化的驱动单元弧度，可缓解耳朵压力，确保精准的声音播放效果。此外，先进的数字处理器可对音频进行微调，不仅使低音和中音极其精准，更可以降低整体频率曲线上的失真率。

Beats Flex搭载了Apple W1 芯片，可与你的各种 Apple 产品无缝融合。官方表示，只需打开电源，并靠近你的 iPhone 或 iPad，即可一键配对。Beats Flex  即可与已通过 iCloud 同步的任意 Apple 设备搭配使用。因此，你可以在各产品之间无缝切换，检查电池状态，或使用音频共享功能。

续航方面，Beats Flex 经过升级，电池续航时间长达 12 小时，让你全天尽情聆听。如果需要额外电量，在电池电量不足时，使用随附的 USB-C 线缆通过 Fast Fuel 闪充技术充电 10 分钟，即可持续播放 1.5 小时。

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关键词：苹果无线耳机

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