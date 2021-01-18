部分 M1 Mac 出现 Bug：快速用户切换时会自动注销弹出屏保

IT之家1月18日消息 据多个外媒报道，有部分 M1 Mac 用户在使用快速用户切换时会触发一种 bug，这个不过会导致用户注销（出现屏保界面）。当然，只有在两个或多个帐户的 M1 Mac 上才会触发这一 bug。

IT之家了解到，在 macOS Big Sur 中，苹果为使用户在提高工作效率。提供了一种快速切换账号的特性，这样一来用户在切换使账户时无需完全注销即可快速切换。

据 MacRumors 论坛、苹果官方社区和 Reddit 论坛等大量用户反馈，在进行快速切换用户时，有时会发生屏保程序突然出现，从而导致 M1 Mac 不可用的情况。

之后，虽然鼠标依然出现在屏幕上，但是其他操作均无效化，因此用户必须合上并重新打开 MacBook，或者轻按 Power/Touch ID 键或使用 Alt-Command-Q 组合键返回登录页面。

当然，为了避免不必要的尴尬用户也可以选择直接禁用快速切换功能。

值得一提的是，该 bug 自去年 11 月以来一直存在一些反馈，甚至 9to5mac 还发现有至少一位非 M1 Mac 用户也出现了这种 bug。此外，还有一位用户表示，快速切换功能存在许多 bug，即使在 Catalina 上使用 Touch ID 在帐户之间进行切换也存在问题。

因此有用户和媒体怀疑这是系统的问题，但苹果方面仍未给予回应。