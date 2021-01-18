特斯拉给出冬日出行建议：手机 App 可提前解冻门窗，建议使用座椅加热代替空调

IT之家1月18日消息 特斯拉官方今日给出了多条冬日出行建议，来提升使用体验。此前有消费者称，冬季下雪天气会导致特斯拉的隐藏式车门把手被冻住，导致无法开启车辆。

为了避免这种情况，特斯拉给出的第一条建议为使用特斯拉手机 App 来提前开启车辆空调，即可在出发前 “解冻”门窗。官方表示预热时间取决于外部温度和其它因素。

第二条建议为使用座椅加热功能代替温度控制。由于电动汽车的电池容量有限，不论是热泵空调还是 PTC 发热元件，都会大量消耗电池电量，造成续航下降。特斯拉官方建议使用座椅加热功能代替空调，可以快速提高体感温度，同时节约能耗。

第三条建议为 “按时出发”功能。该功能在 2020.48.26 软件更新后支持。这项功能可以定时开启车辆空调，保证出发时车内温度适宜。此外，即使车辆没有外接电源，也可以预设车内温度，不过这就要消耗电池容量。

此外，“行程规划”功能可以提前预热电池，保证到达特斯拉超级充电站、第三方充电站时，能以最佳电池温度开启充电，减少充电时间。

IT之家此前曾报道，特斯拉新款中国制造 Model 3 2021 款已经开始交付。今日国产 Model Y 也开始交付，该车长续航版国标续航里程 594 公里，售价 339,900 元。