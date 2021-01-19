Wine 6.0 正式版发布：支持 Linux 运行 Windows 应用，PE 格式核心模块 ... 共超 8000 项改变

IT之家1月19日消息 外媒 Windows Central 报道，Wine 最近收到了更新，改善了在 Linux 系统上运行 Windows 应用的体验。该更新以 Wine 6.0 的形式出现，根据其完整的发布说明，包括了超过 8300 项更改。

IT之家获悉，Wine 是一个兼容性层，允许你在 Linux 系统上运行成千上万的 Windows 应用程序。Wine 目前支持超过 27000 个 Windows 应用和游戏，不过值得注意的是，有些游戏需要特殊配置。热门支持的应用和游戏包括 Office、Adobe Photoshop 和《魔兽世界》。

新发布的 6.0 版本有数千项改变，但 Wine 网站强调了一些最大的改进：

PE 格式的核心模块

WineD3D 的 Vulkan 后端。

DirectShow 和 Media Foundation 支持。

文本控制台重新设计。

Wine 6.0 的完整发布说明中称，核心 DLLs，包括 NTDLL、KERNEL32、GDI32 和 USER32 现在以 Portable Executable（PE）格式构建。因此，人们应该看到某些拷贝保护方案的改进。

该更新还包括新的机制，将 Unix 库与 PE 模块关联起来。这一变化使得系统在试图执行 Win32 API 无法处理的功能时，可以从 PE 中调用 Unix 库。

Wine 6.0 还包含了一个实验性的 Vulkan 渲染，可以将 Direct3D 着色器转译成 SPIR-V 着色器。在另一个与 Direct3D 相关的变化中，Direct3D 显卡数据库现在可以识别更多的显卡，并包含更新的驱动版本。