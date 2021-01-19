优衣库将推出移动支付服务 UNIQLO Pay

1 月 19 日上午消息，据报道，优衣库的运营商，日本时尚巨头迅销集团（Fast Retailing）将在其智能手机应用中增加“UNIQLO Pay”支付功能，让消费者可以更加轻松地在店内进行支付，顺带帮助优衣库提高销售的效率。

此前，优衣库消费者在线下门店使用电子支付时，支付由第三方服务处理。而如今，Fast Retailing 将通过优衣库的手机端应用自己处理这些电子支付。

日本目前规模最大的移动支付应用仍是 PayPay，PayPay 曾获软银集团投资，目前拥有 3500 万注册用户。而相比之下，优衣库应用截至目前的下载量大约为 3000 万次，这意味着，在增加了支付功能后，Fast Retailing 将成为日本最大的拥有移动支付功能的零售商。

Fast Retailing 与三井住友银行合作开发了这个名为 Uniqlo Pay 的移动支付服务，该服务将于周二正式上线。用户可以将自己的银行卡或信用卡信息与应用程序进行连接，在客户前往收银台结账的时候，会生成一个付款二维码用于扫码支付。这个支付服务在日本几乎所有优衣库门店内都可使用，日本目前的优衣库门店数量大约为 800 家。今后，Uniqlo Pay 还可以用于线上购物，在非 Fast Retailing 门店内，该服务无法使用。

目前该应用只支持 MBC、三菱 UFJ 金融集团和 Resona 控股公司的银行账户。