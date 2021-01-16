中国支付清算协会：去年有 74% 的用户每天使用移动支付，老年人 “数字鸿沟”问题需进一步关注

IT之家1月16日消息 在对 5 万多份有效问卷分析后，中国支付清算协会于 1 月 12 日发布了《 2020 年移动支付用户问卷调查报告》。

调查报告显示，2020 年有 74% 的用户每天使用移动支付，较上年提高 4.4 个百分点。二维码支付是移动支付用户最常使用的支付方式，占比 95.2%，较 2019 年提高 2.6 个百分点。

2020 年，有 38.4% 的用户单笔支付金额在 100 元以下，较上一年提高 23.3 个百分点。与 2019 年相比，单笔支付金额 100 元以下的用户比例大幅度上升。移动支付小额特征日渐显著，在地铁、公交日常出行及其他小额便民领域场景使用的频率越来越高。借记卡和第三方支付账户仍是用户选择移动支付方式的首选方式。

IT之家了解到，调查报告指出，2020 年我国移动支付用户中 31 岁至 40 岁用户群体人数最多，占比为 33.9%，较 2019 年提高 3.1 个百分点；50 岁以上的移动支付用户占比下降 3.7 个百分点。该协会相关人士认为，老年人在支付领域的 “数字鸿沟”问题需进一步关注。

此外，用户对移动支付安全的重视程度持续增强。调查报告显示，2020 年用户使用移动支付过程中遇到的安全问题主要集中于个人信息泄露、手机扫到伪假条码和账户资金被盗用，其中手机扫到伪假条码占比 69.7%，较 2019 年提高 3.3 个百分点。