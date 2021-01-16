高通：骁龙 8 系和 7 系平台对《王者荣耀》破晓特效针对优化

IT之家 1 月 16 日消息 腾讯《王者荣耀》新版本 “破晓”现已上线，破晓版本地图采用了中国美学设计，参考园林造景打造新峡谷；游戏采用了世代渲染技术，采用 PBR2.0 与 HDR 渲染。官方表示新版本支持全局性能优化，通过预计算烘焙技术，在画质视效升级基础上，能耗维持不变。

今天，高通表示，骁龙8系和7系移动平台此次还针对新版本“破晓”中的特效进行了GPU渲染管线级别的针对性优化。

高通表示，骁龙8系移动平台如骁龙865、骁龙888上强大的Adreno GPU让光照效果更加真实细腻。具体而言，在对草丛、岩石、峡谷地形等进行渲染时，Adreno GPU可以逐像素地进行高效的体积光照贴图，让光照表现更自然。

骁龙8系和7系移动平台此次还针对新版本“破晓”中的特效进行了GPU渲染管线级别的针对性优化，最优地调度CPU、GPU来执行不同的工作负载，在最大程度上发挥Adreno GPU的强大能力，从而确保在打造顶级画质的同时，也为玩家带来强劲性能、超低功耗和持续稳定的游戏体验。

另外，王者荣耀团队定义了多档画质来适配市场上不同智能手机的需求，以实现游戏画质的提升。目前，骁龙6系、7系和8系移动平台均进行了针对性适配和优化。

IT之家了解到，在最新的骁龙888移动平台上，全新升级的Snapdragon Elite Gaming带来了高通Game Quick Touch，针对游戏过程中的触控延迟进行了毫秒级别的优化，最高可将触控响应速度提升20%。